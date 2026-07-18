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2026年世界盃季軍戰即將在明（19）日凌晨登場，法國將與英格蘭爭奪第三名。不過，根據法國媒體《隊報》報導，在無緣決賽後，法國隊內部瀰漫著失望與疲憊的氛圍，球員對季軍戰的求勝欲望不高，甚至已有不少人將心思放在賽後的假期。不過還是有球員認為銅牌戰的勝利依舊重要，法國後衛科納特（Ibrahima Konaté）代表球隊接受媒體訪問時表示：「如果我們抱著『讓大家都開心』的心態去輪換，結果最後輸給英格蘭，那這幾個月的努力算什麼？」法國在準決賽不敵西班牙後，全隊移師佛州勞德代爾堡備戰季軍戰。雖然當地陽光、海灘與熱帶景色形成度假氛圍，但《隊報》形容，法國隊下榻的飯店周邊盡是工地與住宅區，整支球隊始終難以擺脫敗戰陰影，與即將舉行決賽的紐約形成強烈對比。報導指出，法國隊近兩天充斥著複雜情緒，包括無緣決賽的失落、對季軍戰重要性的疑惑，讓這場季軍戰顯得更尷尬的是，這將是執掌法國隊帥印長達14年的功勳教頭德尚（Didier Deschamps）的告別之戰。賽前記者會上，德尚一改以往冷靜作風，針對準決賽後外界批評逐一回應。談到中場拉比奧（Adrien Rabiot）因背負黃牌而無法全力防守時，德尚透露，球員在補水時間便主動向他表示有所顧忌，「我自己也曾經歷過這種情況，我理解他的感受。」至於外界質疑裁判判決，德尚則強調：「我確實提出了一些疑問，但讓我們輸球的不是裁判。」《隊報》認為，這是德尚執教法國14年來少見展現情緒性的一面。面對昔日隊友杜加里（Christophe Dugarry）連番批評，他顯得相當不滿；談起法國隊時，又流露出濃厚情感。法國後衛科納特（Ibrahima Konaté）則代表球隊接受媒體訪問。他坦言，自己並非主動要求出席記者會，還笑說：「如果可以選，我不會來。」談到季軍戰的備戰方向時，科納特也語帶保留表示，球隊當然希望贏球，但更大的疑問在於總教練是否會選擇大幅輪換陣容。科納特更直接將法國誰要上場的質疑擺上檯面。由於德尚傾向在季軍戰進行大輪換、讓整屆賽事沒上場的球員上去上演「皆大歡喜」的好結局，科納特卻不這麼認為：「我們必須全力以赴去贏，但問題是，明天到底是誰要出賽？如果我們抱著『讓大家都開心』的心態去輪換，結果最後輸給英格蘭，那這幾個月的努力算什麼？」《隊報》透露，法國隊想要在今晚對陣同樣士氣低落的英格蘭時找到動力，簡直是天方夜譚。此時此刻，法國球員在飯店房間裡的私下討論，沒有一個人提到「英格蘭」或「戰術」，每個人都在瘋狂規劃世界盃結束後的「邁阿密瘋狂派對」以及地中海的「奢華遊艇假期」。面對這群心早就飛到海灘與派對上的億萬富豪球星，即將在24小時後卸任的德尚，只能試圖維持他最後的尊嚴，咬牙切齒地說道：「這不是一場友誼賽。我有責任盡一切努力完成最後的目標。」隨著季軍戰結束，這位帶領法國奪下2018世界盃冠軍、兩度闖進決賽的名帥，也將正式結束長達14年的法國國家隊執教生涯，為一個時代畫下句點。