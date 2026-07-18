近期呼吸道疾病持續在傳播，除了流感外，人類間質肺炎病毒hMPV、副流感病毒及新冠病毒也相當活躍。林口長庚兒科急診醫師吳昌騰提醒，近期hMPV檢出率偏高，尤其嬰幼兒感染後可能出現細支氣管炎、肺炎，醫師提醒，若孩子出現呼吸急促、胸口凹陷、鼻翼煽動、嘴唇發紫或無法進食喝水等警訊，應立即就醫。
吳昌騰醫師分享近期的急診案例，一名1歲多男童咳嗽多日，當天早上突然喘得相當厲害，由父母緊急抱到急診。檢查時，男童雖未出現39、40度高燒，但呼吸持續加快，每吸一口氣，胸口便明顯凹陷，鼻翼也不斷張開，血氧數值更開始下降，醫療團隊評估病況較嚴重，隨即安排住院治療。後續病毒檢驗結果顯示，男童感染的不是流感，也不是呼吸道融合病毒（RSV），而是近期相當活躍的hMPV。
hMPV是什麼？幼兒恐引發細支氣管炎、肺炎
吳昌騰表示，許多家長可能沒有聽過hMPV，但這類病毒其實是造成幼兒細支氣管炎及肺炎的重要病原之一，可引起各年齡層的呼吸道疾病。健康兒童感染後，多數症狀相對輕微，常見症狀包括咳嗽、流鼻水、發燒及喉嚨痛，也可能伴隨喘鳴及食慾下降。吳昌騰引述研究指出，在住院治療的hMPV感染兒童中，約有三分之一可能發展為重症，其中又以5歲以下嬰幼兒屬於較高風險族群。
4大病毒持續傳播
根據吳昌騰分享近期社區呼吸道病毒監測資料，目前持續傳播的病毒不只有流感，包括hMPV、副流感病毒、流感病毒及新冠病毒，都仍在社區流行，其中hMPV檢出率相當高。
出現7大重症警訊應立即就醫
若孩子僅有流鼻水、輕微咳嗽，精神及食慾大致正常，多數情況可先在家休息並持續觀察。不過，若開始出現以下7症狀就應該立即送醫：
1.呼吸變快
2.胸口凹陷
3.鼻翼煽動
4.嚴重喘息
5.嘴唇發紫
6.精神變差
7.無法正常喝水
我是廣告 請繼續往下閱讀
吳昌騰表示，許多家長可能沒有聽過hMPV，但這類病毒其實是造成幼兒細支氣管炎及肺炎的重要病原之一，可引起各年齡層的呼吸道疾病。健康兒童感染後，多數症狀相對輕微，常見症狀包括咳嗽、流鼻水、發燒及喉嚨痛，也可能伴隨喘鳴及食慾下降。吳昌騰引述研究指出，在住院治療的hMPV感染兒童中，約有三分之一可能發展為重症，其中又以5歲以下嬰幼兒屬於較高風險族群。
4大病毒持續傳播
根據吳昌騰分享近期社區呼吸道病毒監測資料，目前持續傳播的病毒不只有流感，包括hMPV、副流感病毒、流感病毒及新冠病毒，都仍在社區流行，其中hMPV檢出率相當高。
出現7大重症警訊應立即就醫
若孩子僅有流鼻水、輕微咳嗽，精神及食慾大致正常，多數情況可先在家休息並持續觀察。不過，若開始出現以下7症狀就應該立即送醫：
1.呼吸變快
2.胸口凹陷
3.鼻翼煽動
4.嚴重喘息
5.嘴唇發紫
6.精神變差
7.無法正常喝水