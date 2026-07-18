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中聯癌油風波延燒，台北市長蔣萬安呼籲民眾站上街頭，要求總統賴清德道歉、行政院長卓榮泰下台，台中市長盧秀燕則指控，中央數度施壓地方不要查廠、不要公布流向、不要下架毒油等，不過，被行政院駁斥。對此，民進黨立委陳培瑜今（18）日痛批，為了掩蓋藍營縣市的失職與藍友友油品廠商的罪行，國民黨都在忙著甩鍋、栽贓、轉移焦點，這也才是藍白要上街頭的真正原因。「盧秀燕、蔣萬安不做事，只會甩鍋跟栽贓！」陳培瑜表示，據《食安法》，中央與地方各有職責，中央負責制定規則、建立食品追溯系統、邊境控管，縣市政府負責抽驗、稽查與下架，但台中市府4年來竟然只抽驗1次中聯油品，最後一次抽驗已是2年前，而台北市府同樣螺絲掉滿地，過去竟然沒將苯駢芘列入抽驗項目，作為食安會議的召集人，蔣萬安15次缺席11次。陳培瑜指出，高雄市府已經查廠6次、抽驗18次，一對照就顯現出盧秀燕、蔣萬安的失職，竟然還敢「惡人先告狀」，號召人民上街，為了掩蓋失職，盧秀燕甚至造謠中央施壓不查廠、不公布流向、不下架，馬上被打臉，其實早在6月30日接獲通報隔天，衛福部就跟台中市府一起查廠、食藥署也彙整縣市政府資料後公開產品流向、中聯4至6月油品與相關產品也在7月10日前全部下架。陳培瑜直言，更可惡的是，國民黨還把衛福部與食藥署8至12月的業務費預算全部刪掉，「要你趕快查案，卻又不給經費，為了掩蓋藍營縣市的失職與藍友友油品廠商的罪行，國民黨都在忙著甩鍋、栽贓、轉移焦點，這也才是藍白要上街頭的真正原因」。