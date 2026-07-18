2026年世界盃足球賽進入最後兩場比賽，季軍戰將由法國對上英格蘭。兩支原本以冠軍為目標的歐洲強權，卻先後在4強落敗，只能收拾失望心情，爭奪最後一座安慰性質濃厚的季軍。至於一路陪伴球迷預測賽事的神蛙「蛙貴」，情況似乎也沒有好到哪裡去，目前僅繳出14勝18敗、勝率43.8%的成績，堪稱另一位「傷心人」。
NOWnews運動中心推出的世足特別企劃《蛙貴的挑戰》迎來倒數第二集。面對法國與英格蘭的季軍戰，蛙貴這次沒有再挑戰高難度和局，而是選擇相信法國，看好「高盧雄雞」能在正規90分鐘、包含下半場傷停補時內擊敗英格蘭，以季軍替本屆賽事收尾。
兩隊冠軍夢碎 蛙貴預測還能準嗎？
法國將於台灣時間7月19日清晨5點交手英格蘭，本場台灣運彩賽事編號1005，根據台灣運彩盤口資訊，法國獨贏賠率1.50，和局3.80，英格蘭勝出2.85。讓分盤部分，法國讓1球賠率2.30，和局（法國剛好贏1球）3.20，英格蘭受讓1球1.80。另外，英格蘭受讓1球（0:1）賠率5.05，和局（法國剛好贏1球）4.00，法國讓1球（0:1）賠率1.17。總進球數方面，2.5球盤開出大球1.28、小球2.55。
法國在4強戰以0：2不敵西班牙，英格蘭則以1：2敗給阿根廷，兩隊都在距離決賽僅一步之遙時倒下。如今只能在季軍戰碰頭，勝方至少能帶著一面獎牌離開，敗方則將以世界盃二連敗結束賽事。
不過，兩隊可能不是本場唯一需要撿回尊嚴的參賽者。蛙貴從小組賽一路猜到季軍戰，期間曾精準命中冷門，也曾連續翻車，目前戰績停在14勝18敗，命中率僅43.8%。「神蛙」稱號經過一個多月考驗後，多少已經變得有些心虛，甚至可能讓球迷開始思考，這次到底該跟著買，還是乾脆反著看。
不猜和局改押法國 這次還能相信牠嗎？
本集節目中，蛙貴再度進入「兩棲足球神殿」，最終停留在代表法國獲勝的區域，預測法國能在正規時間內擊敗英格蘭。法國陣中擁有姆巴佩（Kylian Mbappé）等頂尖攻擊手，英格蘭則由凱恩（Harry Kane）、貝林漢姆（Jude Bellingham）等球星坐鎮，兩隊即使無緣冠軍，整體星度與實力仍讓這場季軍戰具有看點。
只是比起法國能不能贏，部分球迷可能更想知道的是：當勝率只剩43.8%的蛙貴選擇法國，究竟算是加持，還是另一種警訊？
世界盃只剩季軍戰與冠軍戰，《蛙貴的挑戰》也即將走到終點。這隻本屆表現稱不上神準、偶爾甚至準到讓人意外的角蛙，能否在最後兩場比賽稍微挽回「神蛙」顏面，或一路維持反指標本色，就讓球迷再相信牠一次。
※【NOWNEWS 今日新聞】提醒投資人，投資一定有風險，投資有賺有賠，申購前應詳閱公開說明書，學習正確的投資觀念才能將損失的風險降至最低。
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法國將於台灣時間7月19日清晨5點交手英格蘭，本場台灣運彩賽事編號1005，根據台灣運彩盤口資訊，法國獨贏賠率1.50，和局3.80，英格蘭勝出2.85。讓分盤部分，法國讓1球賠率2.30，和局（法國剛好贏1球）3.20，英格蘭受讓1球1.80。另外，英格蘭受讓1球（0:1）賠率5.05，和局（法國剛好贏1球）4.00，法國讓1球（0:1）賠率1.17。總進球數方面，2.5球盤開出大球1.28、小球2.55。
法國在4強戰以0：2不敵西班牙，英格蘭則以1：2敗給阿根廷，兩隊都在距離決賽僅一步之遙時倒下。如今只能在季軍戰碰頭，勝方至少能帶著一面獎牌離開，敗方則將以世界盃二連敗結束賽事。
不過，兩隊可能不是本場唯一需要撿回尊嚴的參賽者。蛙貴從小組賽一路猜到季軍戰，期間曾精準命中冷門，也曾連續翻車，目前戰績停在14勝18敗，命中率僅43.8%。「神蛙」稱號經過一個多月考驗後，多少已經變得有些心虛，甚至可能讓球迷開始思考，這次到底該跟著買，還是乾脆反著看。
本集節目中，蛙貴再度進入「兩棲足球神殿」，最終停留在代表法國獲勝的區域，預測法國能在正規時間內擊敗英格蘭。法國陣中擁有姆巴佩（Kylian Mbappé）等頂尖攻擊手，英格蘭則由凱恩（Harry Kane）、貝林漢姆（Jude Bellingham）等球星坐鎮，兩隊即使無緣冠軍，整體星度與實力仍讓這場季軍戰具有看點。
只是比起法國能不能贏，部分球迷可能更想知道的是：當勝率只剩43.8%的蛙貴選擇法國，究竟算是加持，還是另一種警訊？
世界盃只剩季軍戰與冠軍戰，《蛙貴的挑戰》也即將走到終點。這隻本屆表現稱不上神準、偶爾甚至準到讓人意外的角蛙，能否在最後兩場比賽稍微挽回「神蛙」顏面，或一路維持反指標本色，就讓球迷再相信牠一次。
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