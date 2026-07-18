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三立綜藝節目《請世界吃桌》今（18）日舉辦「觀眾敲碗場」記者會，陳隨意、千千、藍正龍、浩子出席，隋棠則因為「要在家帶小孩」沒有出席受訪，這也是節目風波之後首度對外公開舉辦記者會。面臨近日風波，千千表示其實心中沒有受到委屈，希望大家理性討論，她也強調在節目錄製期間完全沒有感到不舒服，希望外界不要過度解讀，藍正龍也曝光了發文的用意，是心疼工作人員的付出。千千表示，「每個人在看節目的可能角度不太一樣，所以都會有各種不同的方面的討論。但希望大家理性討論，然後希望大家可以更focus在節目想要分享給大家關於台灣辦桌文化這件事情。」藍正龍也透露發文的原因，其實就是因為心疼工作人員的付出，「大家就是每天、沒日沒夜這樣子操。然後就會覺得好不容易完成這一個我覺得很好的成品推薦給大家看。然後就是心疼，就是覺得可不可以就是多鼓勵一下。」藍正龍也點名千千與隋棠：「可是不管千千還是棠棠，那覺得說其實還有隨意哥、還有浩子，大家都是很各司其職的在做很多其實對他來說未知的領域。所以因為、因為是實境秀，所以它很多未知。那我們也都不知道會發生什麼事，就五個人就是雖然每天都蠻累的，但是大家也是咬著牙把它做完。」至於針對網友的負面評論，藍正龍也盼望大家理性看待，不要無限上綱的謾罵，他也坦言自己其實很少發文：「就是覺得太辛苦了，還是覺得不應該、不應該受到這種鳥氣吧。對啊，希望大家可以支持。」