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三立綜藝節目《請世界吃桌》今（18）日舉辦「觀眾敲碗場」記者會，陳隨意、千千、藍正龍、浩子出席活動，而藍正龍與大S曾有一段情，這也是在大S過世後首度談到大S，而早期他在《康熙來了》時，自爆曾使喚S媽（黃春梅）幫忙買蔥油餅一事的片段近日也引發討論，對此他也向S媽道歉：「我要跟阿姨說對不起」。針對這一段過往，藍正龍也尬笑回應，「以我現在這年紀，我會對阿姨說對不起，現在都自己煎蔥油餅」，引來一陣哄堂大笑，他也表示那時候自己年紀比較輕，所以針對這個行為覺得自己很不好意思。藍正龍曾經在《康熙來了》中自爆自己使喚S媽幫忙買蔥油餅，沒想到S媽事後一直念這件事，讓藍正龍忍不住在節目上抱怨S媽囉嗦，「買個東西就叫叫叫。」也被小S（徐熙娣）犀利問到：「你當時有覺得我媽很討厭嗎？」這段節目片段再次被翻出，對比他在節目中的沈穩模樣，不禁讓觀眾感嘆藍正龍這幾年成長了不少。而被問到近日大S遺產風波再起，自己有沒有關心S家？藍正龍也首度鬆口，他表示其實自己很常經過金山，因為有老友在附近開咖啡廳，他也知道大S的雕像就在附近，每次經過都會很有感觸，「我覺得還是珍惜眼前的所有東西吧，就是珍惜現在。」認為有些家務事自己也不方便多說什麼：「就是放心裡就好。」