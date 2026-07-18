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中職全壘打大賽預賽今（18）日登場，壓軸登場的曾頌恩力扛12轟，以第一名姿態挺進決賽，將於明天與隊友王政順、宋晟睿與台鋼雄鷹宋柏翰爭奪冠軍，曾頌恩自曝打擊策略，前面重視數量、確定晉級後再重試質量，最終暫停前就打出7轟遙遙領先、最後12轟震驚球迷，曾頌恩還笑說有特別叫中信兄弟總教練平野惠一「不要來亂」。全壘打大賽8名選手齊聚，最終由壓軸登場的曾頌恩12轟、攜手6轟的王政順、宋晟睿進入明天決賽，還有台鋼雄鷹小將宋柏翰的5轟也進入決賽，曾昱磬、范國宸、李勛傑與申皓瑋則止步預賽。曾頌恩透露策略，先快速擊球力求先達到晉級門檻，後續再開啟全力揮棒模式，「每個人調節體力方式不一樣，我是打到真的確定有進、有那個顆數有晉級，我才開始全力亂打。前面就是慢一點，先想辦法把球趕快打出場，然後確定晉級再開始，思考送更多球給球迷。」隊友王政順上場時，暫停時由平野惠一登場，故意跌倒把飲料打翻，故意鬧自家球員，曾頌恩看到後苦笑，透露自己特別跟平野惠一說，等等不要上來亂，「我看阿順（王政順）應該是有被影響到。不然他應該是可以有機會打蠻多支的。」當被問到接下來進入決賽是否有信心，曾頌恩笑說，「盡量有自信一點好了，都進決賽了，那目標就是冠軍而已啊。」曾頌恩最後想對明天3位對手說，「如果我還是打最後一個的話，那我戰術會是一樣的。就希望他們能多打幾支。因為明天還有公益賽嘛，希望我們4個選手都可以在公益時間能多打幾支全壘打。」