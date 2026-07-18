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2026世界盃進入尾聲，決賽將由衛冕軍阿根廷要對陣無敵艦隊西班牙，各界都好奇最終冠軍將鹿死誰手。對此，英國足球名將貝克漢（David Beckham）在紐約出席活動時，被問到認為會由誰奪冠，狂打太極拳說自己保持中立、「不知道誰會贏」，引來現場觀眾噓聲，讓貝克漢打趣說沒想到在這裡也會被噓。綜合外媒報導，貝克漢在紐約出席Fanatics Fest活動，與巴西名將卡卡（Kaka）同場暢聊，現場觀眾當然最關心的就是世界盃冠軍戰話題，被問到看好誰會奪冠時，貝克漢先喊了句「我的天啊」，接著說自己曾在西班牙踢球，「所以我對西班牙這個國家以及他們的足球隊都懷有深厚的感情。我認為他們在本屆世界盃上的表現非常出色，他們理應進入決賽」。然後貝克漢話鋒一轉，提到阿根廷有梅西，「他不僅是一位傑出的球員，更是一位品格高尚、待人真誠的傑出人物，我這幾天不斷地談論梅西」。現場主持人追問貝克漢到底看好誰會贏，貝克漢回答「我持觀望態度。我不知道誰會贏。我希望梅西能發揮出色，因為他是一位傑出的球員，也是一位傑出的人。但西班牙隊將是一支很難對付的隊伍」。貝克漢強調，「我不會說我認為誰會贏。我只想保持中立，作為一個球迷，好好享受比賽」。話音剛落，現場觀眾就對貝克漢報以噓聲。貝克漢和卡卡都微笑以對，貝克漢打趣說「我已經很久沒被噓過了。前幾天晚上可能被噓了一點。我沒想到在這裡也會被噓」，主持人也替其圓場笑說「你不應該受到這樣的對待」。至於卡卡，面對同樣問題時則是給出爽快的答覆，先是稱讚兩隊的表現都配得上決賽，但結論是他看好西班牙將會奪冠。而在被問到本屆世界盃最令人難忘的時刻時，貝克漢表示有很多，接著點名維德角，盛讚「他們讓全世界的球迷都為之振奮」。貝克漢說看到他們與其他國家隊交鋒，並展現出如此精彩的競技狀態，真是令人嘆為觀止。