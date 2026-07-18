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三立綜藝節目《請世界吃桌》今（18）日舉辦「觀眾敲碗場」記者會，陳隨意、千千、藍正龍、浩子出席活動。而曾與大S有一段情的藍正龍，也首度談到大S，坦言自己其實經常去金山經過大S的雕像，但至今仍沒有去探望，「有些事放心裡就好」。大S與藍正龍在2001年拍攝《流星花園》時結緣，個性敢愛敢恨的大S曾坦言對男方相當著迷。這段戀情維持了4年，廣受外界祝福，但最終因大S渴望步入婚姻，而當時藍正龍對於結婚還沒有共識，兩人於2005年選擇和平分手。而被問到近日大S遺產風波再起，自己有沒有關心S家？藍正龍也首度鬆口，他表示其實自己很常經過金山，因為有老友在附近開咖啡廳，他也知道大S的雕像就在附近，每次經過都會很有感觸，「我覺得還是珍惜眼前的所有東西吧，就是珍惜現在。」認為有些家務事自己也不方便多說什麼：「就是放心裡就好。」另外引發討論的焦點，藍正龍曾經在《康熙來了》中自爆自己使喚S媽幫忙買蔥油餅，沒想到S媽事後一直念這件事，讓藍正龍忍不住在節目上抱怨S媽囉嗦，「買個東西就叫叫叫。」節目片段再次被翻出，對比他在《吃桌》的沈穩模樣，不禁讓觀眾感嘆藍正龍這幾年成長了不少。針對這一段過往，藍正龍也尬笑回應，「以我現在這年紀，我會對阿姨說對不起，現在都自己煎蔥油餅」，引來一陣哄堂大笑，他也表示那時候自己年紀比較輕，所以針對這個行為覺得自己很不好意思。