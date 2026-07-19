由「好起來看護中心」製作的荒謬AI影片「嘎電喪屍」近期在社群平台掀起熱議，病患化身喪屍、醫護人員在混亂中奔逃的誇張情節，讓不少網友笑到停不下來，但也有人看完後表示「醫護人員冒風雨上班好辛苦」，影片或許荒謬，背後卻反映出殘酷的醫療與照護現場，長期缺工、高齡化，第一線人員無法喘息等等。《NOWNEWS今日新聞》實際訪問「好起來看護中心」的負責人黃昭智，表示「醫療與照護議題過於沉重、很難吸引關注，才選擇利用AI與黑色幽默包裝，希望讓更多人停下來看。」
大家笑著看喪屍 醫護人員高壓到笑不出來
「好起來看護中心」推出的AI影片，經常結合醫院、病房及近期社會事件，將病患誇張塑造成喪屍，並呈現醫護人員在極端情境下奔波的畫面，場面惡搞但又流露出現實環境的困境。負責人兼影片創作者黃昭智表示「部分靈感確實來自真實醫療環境，例如病患情緒失控、家屬與醫護人員爆發衝突，或是發生攻擊護理人員的事件。」
他坦言，外界經常只看見醫療服務的結果，卻不一定理解第一線承受的壓力。無論颱風、豪雨或其他突發狀況，醫師、護理師及照護人員仍得冒著風雨上班，病患的照顧也無法因天候暫停。貼文底下有人留言「醫護人員冒風雨上班好辛苦」，原本以搞笑為主的 AI 短片，意外引起大眾對第一線工作環境的討論。
看護24小時待命 真正休息時間相當有限
相較於醫師、護理師，看護人員的工作狀況更少被外界看見。黃昭智表示，許多看護必須長時間陪伴病患，尤其是24小時照護案件，幾乎整天都處於待命狀態，即使病患入睡，看護仍得留意翻身、如廁、身體不適或其他突發情況。
「24小時基本上沒什麼休息」黃昭智說，照護工作不只需要體力，也考驗耐心、情緒管理及臨場反應，但外界往往只把它視為單純陪伴，低估工作本身的專業與壓力，在高強度工作環境下，第一線人力不容易留任，也使照護產業長期處於缺工狀態。
高齡需求不斷增加 投入的年輕人卻愈來愈少
台灣人口持續高齡化，需要住院陪護、居家照顧的家庭愈來愈多，但真正願意投入看護工作的人並沒有同步增加。黃昭智表示「從事這個行業的人就是不怎麼多，也沒有什麼年輕人。」
他進一步分享，看護仲介產業的進入門檻並不算高，市場上業者多達數百、甚至上千家，競爭十分激烈，但依然無法解決第一線照護人員不足的問題。黃昭智坦言，有些看護人員會因為自己的職業感到自卑，認為社會對這份工作的評價不高，「做看護的人會比較自卑吧，因為這個行業會比較被看不起。」
醫療題材沒人看 才用荒謬方式讓大家停下來
黃昭智表示「因為醫院題材很難，大家覺得都是生老病死，都沒什麼人要看」，醫療與照護議題在社群上並不好操作，因為內容往往離不開疾病、老化與死亡，民眾看到後容易感到沉重，很少有人願意主動閱讀或分享。因此，他才嘗試結合時事與AI工具，把病人變成喪屍，或以誇張情節呈現醫院現場，用娛樂性吸引流量。黃昭智並不擔心搞笑影片會讓公司顯得不專業，因為公司的經營狀況一直都很不錯，影片只是他的興趣。
荒謬的 AI 影片可以在幾十秒內讓人笑出聲，但影片結束後，病房內仍有人需要照顧，護理師依舊得輪班，看護也繼續守在病患身旁。但或許這些影片能讓更多人理解第一線工作人員的辛苦，也讓更多年輕人知道，照護並不是一份低人一等的職業，而是高齡社會不可缺少的專業。
我是廣告 請繼續往下閱讀
「好起來看護中心」推出的AI影片，經常結合醫院、病房及近期社會事件，將病患誇張塑造成喪屍，並呈現醫護人員在極端情境下奔波的畫面，場面惡搞但又流露出現實環境的困境。負責人兼影片創作者黃昭智表示「部分靈感確實來自真實醫療環境，例如病患情緒失控、家屬與醫護人員爆發衝突，或是發生攻擊護理人員的事件。」
他坦言，外界經常只看見醫療服務的結果，卻不一定理解第一線承受的壓力。無論颱風、豪雨或其他突發狀況，醫師、護理師及照護人員仍得冒著風雨上班，病患的照顧也無法因天候暫停。貼文底下有人留言「醫護人員冒風雨上班好辛苦」，原本以搞笑為主的 AI 短片，意外引起大眾對第一線工作環境的討論。
相較於醫師、護理師，看護人員的工作狀況更少被外界看見。黃昭智表示，許多看護必須長時間陪伴病患，尤其是24小時照護案件，幾乎整天都處於待命狀態，即使病患入睡，看護仍得留意翻身、如廁、身體不適或其他突發情況。
「24小時基本上沒什麼休息」黃昭智說，照護工作不只需要體力，也考驗耐心、情緒管理及臨場反應，但外界往往只把它視為單純陪伴，低估工作本身的專業與壓力，在高強度工作環境下，第一線人力不容易留任，也使照護產業長期處於缺工狀態。
台灣人口持續高齡化，需要住院陪護、居家照顧的家庭愈來愈多，但真正願意投入看護工作的人並沒有同步增加。黃昭智表示「從事這個行業的人就是不怎麼多，也沒有什麼年輕人。」
他進一步分享，看護仲介產業的進入門檻並不算高，市場上業者多達數百、甚至上千家，競爭十分激烈，但依然無法解決第一線照護人員不足的問題。黃昭智坦言，有些看護人員會因為自己的職業感到自卑，認為社會對這份工作的評價不高，「做看護的人會比較自卑吧，因為這個行業會比較被看不起。」
黃昭智表示「因為醫院題材很難，大家覺得都是生老病死，都沒什麼人要看」，醫療與照護議題在社群上並不好操作，因為內容往往離不開疾病、老化與死亡，民眾看到後容易感到沉重，很少有人願意主動閱讀或分享。因此，他才嘗試結合時事與AI工具，把病人變成喪屍，或以誇張情節呈現醫院現場，用娛樂性吸引流量。黃昭智並不擔心搞笑影片會讓公司顯得不專業，因為公司的經營狀況一直都很不錯，影片只是他的興趣。
荒謬的 AI 影片可以在幾十秒內讓人笑出聲，但影片結束後，病房內仍有人需要照顧，護理師依舊得輪班，看護也繼續守在病患身旁。但或許這些影片能讓更多人理解第一線工作人員的辛苦，也讓更多年輕人知道，照護並不是一份低人一等的職業，而是高齡社會不可缺少的專業。