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大家笑著看喪屍 醫護人員高壓到笑不出來

看護24小時待命 真正休息時間相當有限

▲AI短片把急診災難與喪屍情節結合，呈現醫護人員承受的高壓現場。（圖／翻攝自好起來看護中心）

高齡需求不斷增加 投入的年輕人卻愈來愈少

▲喪屍闖入急診室，呈現醫護人員需要面對各種突發狀況。（圖／翻攝自好起來看護中心）

醫療題材沒人看 才用荒謬方式讓大家停下來