53歲資深媒體人呂文婉的獨生女Mareen才貌兼備，不僅外型亮麗，還是法律系畢業的學霸，去年底順利考上律師高考，目前是一名執業律師，呂文婉昨（17）日趁女兒下班約對方吃飯、逛街，並有感而發地說：「能像今天這樣，不趕時間只是純粹陪著彼此，反而變成一件難得又珍貴的事！」
與女兒臨時東區約會 呂文婉：難得又珍貴
昨晚，呂文婉在臉書發文，透露星期五晚上和女兒來場沒有事先說好的約會，快到下班時間，她傳了訊息給愛女「我在東區等妳」，兩人會合後，買東西向來都是快、狠、準的呂文婉，今天刻意放慢腳步，陪女兒隨意逛逛、挑挑衣服，母女倆一路慢慢走、慢慢聊，最後再一起吃頓晚餐。
呂文婉感性地說：「以前，她的生活總是配合我的時間；現在反而是我要等她下班，才能一起做些什麼...孩子長大了，有了自己的工作，也有了自己的生活。能像今天這樣，不趕時間只是純粹陪著彼此，反而變成一件難得又珍貴的事。屬於母女倆的小約會，沒有刻意安排，卻讓平凡的一天增添了幸福感。」
曝光的合照，Mareen一頭烏黑長髮披肩，略施薄妝，穿一件黑色西裝外套，比出剪刀手依偎著呂文婉，母女關係看得出來相當親密，網友紛紛留言：「美麗的姐妹花，單親教養孩子，美女氣質優雅，肯定頂尖，恭喜！終於熬出頭了」、「超能體會，我超愛揪女兒逛逛、吃個簡餐，幸福就是這麼簡單，也期盼從依賴變成了最懂彼此的閨密」、「女兒很漂亮呀！文婉姐真的出運了！」
呂文婉獨自養女兒 愛女爭氣考上律師高考
呂文婉多年前結束與前夫的婚姻，獨自一人撫養Mareen長大，她過去在節目中透露，女兒從小立志濟弱扶傾、幫助弱勢，由於自己工作忙碌，Mareen小時候不是獨自在家做功課，就是跟她到攝影棚的化妝間寫，也欣慰女兒從小讀書完全不用補習，先是考上第一志願東吳法律系，2025年末再度通過專技高考，正式成為準律師，如今正式踏入職場工作，呂文婉為人母的窩心和感動可想而知。
資料來源：呂文婉get in TOUCH臉書
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昨晚，呂文婉在臉書發文，透露星期五晚上和女兒來場沒有事先說好的約會，快到下班時間，她傳了訊息給愛女「我在東區等妳」，兩人會合後，買東西向來都是快、狠、準的呂文婉，今天刻意放慢腳步，陪女兒隨意逛逛、挑挑衣服，母女倆一路慢慢走、慢慢聊，最後再一起吃頓晚餐。
呂文婉感性地說：「以前，她的生活總是配合我的時間；現在反而是我要等她下班，才能一起做些什麼...孩子長大了，有了自己的工作，也有了自己的生活。能像今天這樣，不趕時間只是純粹陪著彼此，反而變成一件難得又珍貴的事。屬於母女倆的小約會，沒有刻意安排，卻讓平凡的一天增添了幸福感。」
曝光的合照，Mareen一頭烏黑長髮披肩，略施薄妝，穿一件黑色西裝外套，比出剪刀手依偎著呂文婉，母女關係看得出來相當親密，網友紛紛留言：「美麗的姐妹花，單親教養孩子，美女氣質優雅，肯定頂尖，恭喜！終於熬出頭了」、「超能體會，我超愛揪女兒逛逛、吃個簡餐，幸福就是這麼簡單，也期盼從依賴變成了最懂彼此的閨密」、「女兒很漂亮呀！文婉姐真的出運了！」
呂文婉多年前結束與前夫的婚姻，獨自一人撫養Mareen長大，她過去在節目中透露，女兒從小立志濟弱扶傾、幫助弱勢，由於自己工作忙碌，Mareen小時候不是獨自在家做功課，就是跟她到攝影棚的化妝間寫，也欣慰女兒從小讀書完全不用補習，先是考上第一志願東吳法律系，2025年末再度通過專技高考，正式成為準律師，如今正式踏入職場工作，呂文婉為人母的窩心和感動可想而知。