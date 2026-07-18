當蔡其昌致詞時，分屬不同黨派的卓榮泰、韓國瑜也一度公開牽手高舉歡呼，引發全場4萬名球迷驚呼，蔡其昌也感動的說，「大家坐在一起支持棒球，不分顏色感覺真好。」

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中華職棒明星賽今（18）日於大巨蛋開打，行政院院長卓榮泰、立法院院長韓國瑜都出席與會，分別坐在中職會長蔡其昌兩側，2026年中職明星賽開打，也是蔡其昌6年任期最後一屆明星賽，「如果沒有什麼意外，應該是我最後一次主持中職明星賽，謝謝6球團、教練、選手、球員與球迷，有你們的支持，在我一生中，因為可以服務大家，我充滿幸福與驕傲。」隨後蔡其昌提到行政院院長卓榮泰、立法院院長韓國瑜，今日都特別出席至大巨蛋現場觀賽，隨後卓榮泰、韓國瑜兩人也首度在公開場合牽手，並露出笑容對望、高舉彼此的手，滿場4萬名球迷也響起爆量歡呼。蔡其昌最後感性地說，「棒球可以團結我們國家，我相信只要團結醫治可以克服所有挑戰，一定可以讓台灣越來越好，再次謝謝喜歡棒球的所有家人們，謝謝！」