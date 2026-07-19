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最貴｜iPhone 18 Pro恐漲逾6000元，入門價上看4.5萬元

▲Tim哥曾經開箱過iPhone 18 Pro模型機，揪出不少新機細節。（圖／翻攝3cTim哥生活日常）

最重｜iPhone 18 Pro Max挑戰史上最重iPhone

最好拍｜主鏡頭首搭可變光圈，夜拍、景深控制升級

最大電量｜電池突破5500mAh

最長續航｜大電池配省電螢幕有望超越39小時

▲iPhone 18 Pro模型機側面與鏡頭特寫，可見相機模組明顯凸起，此外，傳聞Pro Max為容納更大電池及可變光圈鏡頭，機身可能變得更厚、更重。（圖／翻攝自9to5Mac）

最強效能｜A20 Pro首採2奈米

最小動態島｜寬度傳縮減35%

蘋果新一代旗艦手機iPhone 18 Pro、iPhone 18 Pro Max預計於2026年秋季登場。儘管蘋果尚未公布新機資訊，但外媒及供應鏈等各路爆料大神已經陸續發功，猜測iPhone 18 Pro可能一次寫下最貴、最重、最好拍、最大電量、最長續航、最強效能、最小動態島等7項紀錄。《NOWNEWS》一次整理最新傳聞。《華爾街日報》引述IDC分析師及研究機構TechInsights的成本推估指出，受到記憶體與儲存晶片成本上漲影響，iPhone 18 Pro價格可能比前代調高200美元，約新台幣6450元，起售價可能從1099美元升至1299美元，約新台幣4萬1890元。此外，若全新相機系統帶來額外成本，售價甚至可能達1399美元，約新台幣4萬5120元，會比前代增加將近1萬元。想換來更大的電池與相機硬體，代價可能就是手機變得更厚、更重，中國爆料者Instant Digital消息指出，iPhone 18 Pro Max機身可能比前代更厚，重量也將超過240克，有可能成為歷代最重的iPhone。相機會是iPhone 18 Pro系列最重要的升級，蘋果供應鏈分析師郭明錤指出，iPhone 18 Pro與iPhone 18 Pro Max的主相機可能首度採用可變光圈，這也將是可變光圈第一次出現在iPhone上。可變光圈能依照拍攝環境調整鏡頭進光量。在昏暗環境中使用較大光圈，可增加進光量；光線充足時則能縮小光圈，減少過曝，並讓使用者擁有更多景深控制空間。中國監管認證資料指出，美國eSIM版iPhone 18 Pro Max電池容量可能達5567mAh，中國實體SIM卡版本則為5391mAh，若認證資料無誤，iPhone 18 Pro Max將寫下歷代iPhone最大電量紀錄。蘋果官方資料顯示，iPhone 17 Pro Max目前影片播放時間最長可達39小時，是蘋果官方宣稱續航最長的iPhone。iPhone 18 Pro Max除了電池容量增至5567mAh，外媒還傳出將使用更省電的LTPO+螢幕，有助降低螢幕耗電，若再搭配2奈米A20 Pro晶片，iPhone 18 Pro Max有望刷新39小時的影片播放紀錄。分析師與供應鏈消息指出，A20系列將首度採用台積電2奈米製程，相較iPhone 17系列的3奈米晶片，可改善效能與能源效率，推估處理速度可能提高約15%，能源效率則可能改善約30%。外觀方面，傳聞iPhone 18 Pro系列的動態島寬度可能從約20.7公釐縮減至13.5公釐，縮小約35%，成為2022年動態島問世後尺寸最小的一代。縮小後的動態島可減少對畫面內容的遮擋，讓螢幕看起來更接近完整全螢幕設計。不過，目前爆料仍有衝突，另有一說，縮小版動態島可能延後至iPhone 19系列，iPhone 18 Pro不一定會採用。