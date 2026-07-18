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食藥署中區被問責？ 署長：沒有聽到

中聯致癌油案還在延燒，但在今年度的政府總預算，國民黨立法院黨團傳出將減列食藥署業務費。食藥署長姜至剛今（18）日表示，食藥署相關業務不是只有食安，包括醫材、藥品等，各項業務攸關民生。姜至剛今（18）日出席健康台灣深耕論壇，接受媒體聯訪時被問到業務費可能被減列一事。他表示，總預算案予以尊重，但食藥署相關業務不是只有食安，還有藥安、醫材等，各項業務攸關全國民眾的照護，對於食藥署業務更有明顯影響。至於食藥署中區管理中心可能因此事被問責。姜至剛說，並沒有聽到任何消息。對於國民黨指控蓋牌、阻擋查廠一事。姜至剛也強調，「我們一定有查廠，一定知道流向」，也持續追蹤，先前就明確指出，7月1日看過廠、7月4日進行專家會議、看過改善報告，但所有專家都直搖頭，就是「不及格。」姜至剛指出，既然還沒準備好、就沒有復工，若沒有復工，怎麼會進去查廠？他表示，後續調查是因為看到異常狀態，也持續跟檢調合作，盼蒐集更完整資料。