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油漆罐內驚見焦黑頭顱 玻璃罐疑醃漬「人腦」欲食用

現場群眾崩潰嘔吐

泰國烏隆他尼府（Udon Thani）17日發生一起分屍案，一名35歲男子慘遭亂刀刺死、斬首並割去生殖器。當地警方今（18）日取得重大突破，成功鎖定嫌犯，並在嫌犯住處旁起獲藏有死者頭顱與生殖器的油漆罐，更在屋內發現疑似用來「醃漬」人腦的玻璃罐，駭人行徑讓圍觀群眾與辦案人員毛骨悚然。根據泰國媒體《Khaosod》報導，班東縣（Ban Dung）警方昨日接獲報案，在一處農舍發現35歲男性死者頌沙的屍體，其屍體死狀悽慘，全身共有多達7處嚴重刀傷，身上還被撒滿了白粉，雙腳腳筋被切斷，且頭顱與生殖器均被利刃割下，不知去向。當地警官隨即率領偵查隊與鑑識人員封鎖現場，很快判斷頌沙家並非作案現場，接著就鎖定了居住在50公尺遠外的另一處農舍的30歲男子阿同。警方在阿同住處起獲沾有血跡的毛毯，以及一把與兇案現場遺留兇器高度吻合的刀鞘。儘管阿同堅稱自己與命案毫無關係，但因其尿液檢測呈現毒品陽性反應，警方隨即以涉嫌吸食毒品的罪名將其先行逮捕羈押。當地時間18日下午1時30分左右，警方與當地民防人員擴大搜查阿同農舍周邊，結果在小屋旁的油漆罐內，赫然發現死者的頭顱與生殖器。鑑識人員指出，死者的頭顱已被殘忍地劈成兩半，且有明顯遭到火烤焦黑的痕跡，並與狗骨頭混雜在一起。更令人震驚的是，警方隨後在屋內搜出一罐玻璃裝的「醃漬物」，外觀相當相似人類大腦組織，疑似是準備拿來食用。消息曝光後，農舍周圍湧入大批當地村民圍觀，現場群眾目睹殘酷證物後群情激憤，甚至有人當場崩潰嘔吐。當地村民透露，阿同平日行為怪異，過去便有宰殺並食用狗肉的習慣。如今現場起獲疑似人腦的浸泡罐，辦案人員與村民高度懷疑命案背後，可能涉及食人動機。還有村民認為，切斷屍體腳筋、在屍體上撒白粉，可能是某種咒術或儀式，為了防止死者成為厲鬼索命。目前泰國警方已將所有起獲的組織、骨骸與醃漬罐送往法醫中心進行DNA比對，將繼續釐清案發始末。