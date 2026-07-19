小孟老師分析今（19）日十二星座運勢。6星座財務和投資有關，包括牡羊座、金牛座、雙子座、巨蟹座、天秤座和摩羯座，工作方面處女座領導能力提升，牡羊座負擔減輕不少，雙子座適合嘗試改變。
牡羊座：
工作：減輕自身負擔
感情：伴侶要求不多
財運：投資適應變化
牡羊幸運色：橙色
貴人：天秤
小人：獅子
金牛座：
工作：保持熱情激情
感情：衝突減少很多
財運：投資資產保值
金牛幸運色：黑色
貴人：處女
小人：天蠍
雙子座：
工作：不斷嘗試改變
感情：調整相處方式
財運：加強投資學習
雙子幸運色：紅色
貴人：射手
小人：金牛
巨蟹座：
工作：得到眾人賞識
感情：快樂幸福起點
財運：做好投資決策
巨蟹幸運色：咖啡色
貴人：巨蟹
小人：雙魚
獅子座：
工作：努力達成目標
感情：感情冷靜穩定
財運：提高競爭能力
獅子幸運色：橙色
貴人：雙魚
小人：處女
處女座：
工作：領導能力提升
感情：愛情堅若磐石
財運：考慮流動風險
處女幸運色：亮紅色
貴人：雙子
小人：天秤
天秤座：
工作：頭腦清晰明瞭
感情：誠意感動異性
財運：降低投資損失
天秤幸運色：綠色
貴人：水瓶
小人：牡羊
天蠍座：
工作：控制混亂局面
感情：建立和諧生活
財運：避免不良風險
天蠍幸運色：玫瑰色
貴人：摩羯
小人：巨蟹
射手座：
工作：創意的新思維
感情：易遇不同異性
財運：加強風險控制
射手幸運色：卡其色
貴人：獅子
小人：雙子
摩羯座：
工作：調整恢復心情
感情：尊重對方生活
財運：提高投資水準
魔羯幸運色：銀色
貴人：天蠍
小人：摩羯
水瓶座：
工作：善於營造氣氛
感情：承認愛情的美
財運：提高適應能力
水瓶幸運色：白色
貴人：金牛
小人：水瓶
雙魚座：
工作：平穩解決麻煩
感情：創造愉快氛圍
財運：瞭解避免風險
雙魚幸運色：橘色
貴人：牡羊
小人：射手
※【NOWNEWS 今日新聞】提醒投資人，投資一定有風險，投資有賺有賠，申購前應詳閱公開說明書，學習正確的投資觀念才能將損失的風險降至最低。
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工作：減輕自身負擔
感情：伴侶要求不多
財運：投資適應變化
牡羊幸運色：橙色
貴人：天秤
小人：獅子
金牛座：
工作：保持熱情激情
感情：衝突減少很多
財運：投資資產保值
金牛幸運色：黑色
貴人：處女
小人：天蠍
雙子座：
工作：不斷嘗試改變
感情：調整相處方式
財運：加強投資學習
雙子幸運色：紅色
貴人：射手
小人：金牛
巨蟹座：
工作：得到眾人賞識
感情：快樂幸福起點
財運：做好投資決策
巨蟹幸運色：咖啡色
貴人：巨蟹
小人：雙魚
獅子座：
工作：努力達成目標
感情：感情冷靜穩定
財運：提高競爭能力
獅子幸運色：橙色
貴人：雙魚
小人：處女
處女座：
工作：領導能力提升
感情：愛情堅若磐石
財運：考慮流動風險
處女幸運色：亮紅色
貴人：雙子
小人：天秤
天秤座：
工作：頭腦清晰明瞭
感情：誠意感動異性
財運：降低投資損失
天秤幸運色：綠色
貴人：水瓶
小人：牡羊
天蠍座：
工作：控制混亂局面
感情：建立和諧生活
財運：避免不良風險
天蠍幸運色：玫瑰色
貴人：摩羯
小人：巨蟹
射手座：
工作：創意的新思維
感情：易遇不同異性
財運：加強風險控制
射手幸運色：卡其色
貴人：獅子
小人：雙子
摩羯座：
工作：調整恢復心情
感情：尊重對方生活
財運：提高投資水準
魔羯幸運色：銀色
貴人：天蠍
小人：摩羯
水瓶座：
工作：善於營造氣氛
感情：承認愛情的美
財運：提高適應能力
水瓶幸運色：白色
貴人：金牛
小人：水瓶
雙魚座：
工作：平穩解決麻煩
感情：創造愉快氛圍
財運：瞭解避免風險
雙魚幸運色：橘色
貴人：牡羊
小人：射手
※【NOWNEWS 今日新聞】提醒投資人，投資一定有風險，投資有賺有賠，申購前應詳閱公開說明書，學習正確的投資觀念才能將損失的風險降至最低。