美國維吉尼亞州虎斑貓小銀（Silver Stub）因外表始終像奶貓，引起寄養家庭注意。身兼獸醫助理的愛倫發現牠實際年齡比外觀看起來更大，經抽血檢查後，確認罹患貓咪罕見的腦下垂體性侏儒症，因生長激素分泌不足導致身體發育停滯。雖然體型嬌小，但小銀個性活潑、好奇心旺盛，與其他貓咪相處融洽，目前已接受生長激素治療，醫療團隊也希望將研究成果公開，協助更多罹患相同疾病的貓咪。
收容所小貓外表像幼貓！獸醫揪出罕見「貓侏儒症」
小銀原本由維吉尼亞州北部的收容所「Prince William County Animal Shelter」照顧，之後被安置到身兼獸醫助理的愛倫（Ellen Carozzo）家中寄養。愛倫第一次見到牠時，就察覺這隻小貓雖然看起來像幼貓，但成長狀況似乎異常，因此決定進一步安排醫療檢查。
起初，醫療團隊曾懷疑小銀可能患有甲狀腺功能異常，但抽血檢查後確認，牠真正罹患的竟是相當少見的「腦下垂體性侏儒症」。由於無法分泌足夠的生長激素，小銀的身體發育因此停滯，即使年齡逐漸增加，外型仍維持幼貓般的嬌小模樣，這類疾病在貓咪身上相當罕見。
嬌小身形藏罕病！小銀充滿活力 醫療團隊證實治療中
愛倫接受《Love Meow》訪問時表示，小銀雖然個頭迷你，但個性十分開朗，對周遭事物充滿好奇，也能和其他貓咪自在相處，是一隻自信又活潑的小貓。她認為，小銀的病況仍有治療機會，目前正與醫療團隊替小銀進行生長激素治療，希望改善身體狀況、提升體能與健康品質。
除了持續照顧小銀外，愛倫也希望未來能將治療經驗與研究成果整理後發表於醫學期刊，讓更多獸醫及飼主了解腦下垂體性侏儒症，幫助其他患有相同罕見疾病的貓咪獲得更適切的治療與照護。
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小銀原本由維吉尼亞州北部的收容所「Prince William County Animal Shelter」照顧，之後被安置到身兼獸醫助理的愛倫（Ellen Carozzo）家中寄養。愛倫第一次見到牠時，就察覺這隻小貓雖然看起來像幼貓，但成長狀況似乎異常，因此決定進一步安排醫療檢查。
起初，醫療團隊曾懷疑小銀可能患有甲狀腺功能異常，但抽血檢查後確認，牠真正罹患的竟是相當少見的「腦下垂體性侏儒症」。由於無法分泌足夠的生長激素，小銀的身體發育因此停滯，即使年齡逐漸增加，外型仍維持幼貓般的嬌小模樣，這類疾病在貓咪身上相當罕見。
愛倫接受《Love Meow》訪問時表示，小銀雖然個頭迷你，但個性十分開朗，對周遭事物充滿好奇，也能和其他貓咪自在相處，是一隻自信又活潑的小貓。她認為，小銀的病況仍有治療機會，目前正與醫療團隊替小銀進行生長激素治療，希望改善身體狀況、提升體能與健康品質。
除了持續照顧小銀外，愛倫也希望未來能將治療經驗與研究成果整理後發表於醫學期刊，讓更多獸醫及飼主了解腦下垂體性侏儒症，幫助其他患有相同罕見疾病的貓咪獲得更適切的治療與照護。