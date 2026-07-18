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中職明星賽今（18）日在大巨蛋盛大登場，全壘打大戰預賽同樣今日開戰，此次共有曾頌恩、王政順、宋晟睿、宋柏翰、范國宸、申皓瑋、曾昱磬、李勛傑8人參賽，其中中信兄弟就有3人闖進決賽，成為最大贏家。不過對比兄弟例行賽至今只繳出23轟的打線表現，讓球迷紛紛苦笑喊：「太粗暴了⋯⋯」本屆全壘打大賽預賽採每人2分鐘揮擊制，期間可使用1次60秒暫停。曾頌恩火力最猛，一口氣敲出12轟高居第一；王政順、宋晟睿各擊出6轟，宋柏翰則以5轟搭上決賽末班車，4人將在決賽爭奪全壘打王頭銜。值得一提的是，中信兄弟3位晉級球員合計轟出24支全壘打，賽後立刻引發球迷熱議。有網友翻出本季例行賽數據，發現兄弟截至明星賽前，全隊例行賽累積全壘打竟只有23支，還比今天3位球員在全壘打大賽敲出的總數少1支，形成強烈反差。根據目前球隊數據，兄弟本季例行賽全壘打王是宋晟睿的4轟，陳俊秀、岳政華則各有3轟。如今3人在全壘打大賽短短幾分鐘內就合力轟出24發，也讓不少球迷忍不住自嘲：「這是平行時空嗎？」事實上，中信兄弟本季打擊火力以及投手壓制力始終未能完全發揮。球隊上半季雖然最後一度拉出4連勝，但早就無緣季冠軍的爭奪戰；下半季至今戰績也未見起色，前8場僅拿下3勝5敗，還多次遭到對手封鎖，包含日前吞下本季第11場遭完封，寫下聯盟本季最多的紀錄。這樣的成績對比全壘打大賽3人進軍決賽的成績讓許多中信兄弟球迷苦笑說：「粗暴的言論」、「不⋯不要這樣」、「平行時空的爪爪打線be like：」、「所以平常在幹嘛」、「是這樣，但⋯真的是這樣」。