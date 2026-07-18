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疫情攪局致行政烏龍 意外成前夫爭產漏洞

律師幽默勸世：再簡單的離婚也別省律師費

美國羅德島一名48歲女子在與前夫辦妥離婚的同一個月，幸運刮中高達400萬美元（約合新台幣1.3億元）的樂透頭獎。原本已一走了之的前夫得知消息後，企圖利用法院的文書疏失來推翻離婚事實以瓜分獎金。所幸法官最終判定彩券購買時間點毫無爭議，裁定由女方獨享財富。綜合外媒報導，現年48歲的女子瓦雷拉（Anna Varela）與56歲的前夫蒙泰羅（Daniel Monteiro）於2007年步入禮堂。這段婚姻僅維持了5年便宣告破裂，蒙泰羅在2012年拋下家庭搬往鄰近的馬薩諸塞州，雙方自此展開長達8年的分居生活。直到2020年2月，瓦雷拉決定正式訴請離婚。由於男方當時態度消極且未提出抗辯，雙方最終在同年6月透過視訊庭審，由法官判准離婚。原本這樁毫無懸念的離婚案，卻因雙方在沒有聘請律師的情況下自行辦理，加上當時恰逢新冠肺炎（COVID-19）疫情大流行期間，法院行政作業混亂，意外留下隱患。當時，法院的行政失誤導致該案的「待決判決」與「最終判決」兩份關鍵文書，被延宕至同年10月8日才在同一天存檔生效。之後瓦雷拉於10月底（約10月29日至31日間）買了一張刮刮樂，幸運抱回大獎。她選擇一次性提取彩金，扣除相關稅款後，最終有近200萬美元現金入袋。然而，法院處理文書程序上的瑕疵，隨後成為前夫覬覦獎金的法律破口。眼見前妻一夕暴富，2021年9月，蒙泰羅重返法庭提起訴訟，緊咬法院當初的行政漏洞，聲稱該張彩券「可能是在離婚合法前購買的」，主張獎金屬於婚內財產，要求分一杯羹。官司一路纏訟至最高法院。最終，羅德島最高法院首席大法官薩特爾（Paul A. Suttell）在裁決書中狠狠打臉男方。薩特爾指出，雖然離婚程序中確實存在行政作業瑕疵，但完全不影響兩人實質上已經離婚的事實。瓦雷拉購買彩券時，距離10月8日離婚生效已過了20多天，因此男方毫無資格插手這筆錢。大法官更在判決書中直言，這本是一場雙方早已和平分手、走向新生活的簡單案件，只是因為一筆突如其來的橫財，才硬生生將平靜的結局變成一場醜陋的爭產肥皂劇。打贏官司後，瓦雷拉的委任律師赫蒙德（Nicholas J. Hemond）接受媒體採訪時表示，客戶對此結果感到無比欣慰，並由衷感謝最高法院對此案細節的公正審理。赫蒙德同時不忘幽默地向大眾呼籲，無論離婚過程看起來多麼和平或手續多麼簡單，尋求專業律師的協助都是不可或缺的。赫蒙德強調，「當訴訟當事人試圖在沒有法律顧問的情況下自行摸索司法程序時，事情往往很快就會出差錯」。成功保住所有財產的瓦雷拉，如今終於得以擺脫前夫的糾纏，安心享受屬於她的下半場富婆人生。