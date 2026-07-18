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▲高雄捷運公司舉辦高雄車站商場南北站全面啟動儀式，由高雄市長陳其邁(中)、高雄捷運公司董事長楊岳崑(左2)及墨凡公司總經理薛浚鴻(左1)共同主持，見證高雄車站商業空間全面啟動的重要時刻。(圖／記者黃守作攝，2026.07.18)

▲高雄捷運公司董事長楊岳崑致詞。(圖／記者黃守作攝，2026.07.18)

▲高雄市長陳其邁致詞。(圖／記者黃守作攝，2026.07.18)

▲高雄捷運公司舉辦高雄車站商場南北站全面啟動儀式，吸引民眾踴躍前往參觀選購。(圖／記者黃守作攝，2026.07.18)

高雄捷運公司於今(18)日，在高雄捷運R11高雄車站，舉辦高雄車站商場南北站全面啟動儀式，讓高雄車站商業空間再添新亮點，吸引民眾踴躍前往參觀選購，讓動漫文化與城市日常正式接軌，期打造捷運生活新據點。高雄捷運公司舉辦高雄車站商場南北站全面啟動儀式，是由高雄市長陳其邁、高雄捷運公司董事長楊岳崑及墨凡公司總經理薛浚鴻共同主持，見證高雄車站商業空間全面啟動的重要時刻。高雄捷運公司董事長楊岳崑表示，高雄捷運公司位於R11高雄車站地下商場今(18)日南、北站商場全面啟動，共同打造約2300坪的複合式商業空間，集結超過50家品牌進駐，以動漫文化、特色餐飲及生活娛樂為核心，打造兼具交通便利與青年文化特色的城市生活新據點，讓旅客與市民一下車就能展開全新的城市探索體驗。楊岳崑並表示，在試營運期間，運量數據顯示，高雄捷運R11高雄車站今(115)年上半年每日平均運量、較去(114)年同期增加1075人次，比三鐵共構的R16左營站還多，成長量能位居紅橘線各站冠軍，而日運量排名超越巨蛋站，穩居亞軍，僅次於R16左營站，顯示站內商業空間設定主題，精準有效開發，是可以帶來運量，而運量又帶來商機，兩者正向循環，相輔相成。楊岳崑說，感謝高雄市政府大力推動演唱會經濟與捷運沿線各類大型活動帶來人潮，高雄捷運公司與墨凡公司此次合作將R11車站打造為動漫周邊聖地，也是為了讓來高雄玩的旅客，有一個特色景點，可以在高雄留下更美好的回憶。高雄市長陳其邁指出，高雄車站是高雄重要的大眾運輸節點，隨著地下商場南、北站全面串聯，不僅完善車站商業機能，更透過引進多元品牌與特色主題，提供市民及旅客更豐富的消費與休憩空間，打造「搭捷運、逛商場、享生活」的一站式體驗。陳其邁並指出，高雄車站商場南北站全面啟動，更以ACG動漫文化為特色，匯聚動漫專賣、主題餐飲及特色商店，打造南台灣具代表性的動漫文化聚落，讓高雄車站從交通樞紐進一步成為自帶人流提升運量的交通目的地。楊岳崑並說，配合商場全面啟動，也推出數位集章、主題市集、Coser活動及多項限定企劃，歡迎市民及旅客搭乘捷運前往R11高雄車站，體驗全新升級的商業空間，感受便利交通、特色購物、美食饗宴與動漫文化一次滿足的捷運生活新魅力，而在活動中，同步公開高雄捷運全新打造的5座蜜柑站長FRP雕像，正式進駐R11高雄車站擔任迎賓大使，歡迎旅客拍照打卡。