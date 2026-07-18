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運彩重點規則一：運彩只賣90分鐘+傷停補時結果

當你投注任何項目，台灣運彩都只賣你90分鐘加上傷停補時的賽果

當你投注冠軍戰阿根廷VS西班牙正確比數2：3，但雙方是以2：2進入延長賽西班牙才又進球的話，那麼你的彩券必須投注「2：2」才有中獎

▲當你投注任何項目，台灣運彩都只賣你90分鐘加上傷停補時的賽果。（圖/Gemini AI/記者張嘉哲監製）

運彩重點規則二：讓分搞清楚「不要買反」

「阿根廷1：0」的意思就是阿根廷一開始就已經拿1分，最終也贏得比賽，因此只要阿根廷贏球或雙方踢和彩券就有中獎；「和局1：0」意思就是阿根廷一開始已經拿1分，如果西班牙剛好贏阿根廷1球，那這張彩券就有中獎；「西班牙1：0」則是阿根廷一開就已經有1分，且西班牙最終以淨勝球2球或以上贏下比賽，例如2：0、3：1等，這樣彩券就有中獎。

▲讓分盤不要再買錯啦！阿根廷VS西班牙台灣運彩讓分盤解析直接看懂。（圖/台灣運彩官網）

運彩重點規則三：賠率是連本金都還給你

實際上賠率-1（成本）才是正港你能盈利的賠率啦！因此假設你下注阿根廷冠軍2.15倍100元，實際上派彩是215元，盈利則是115元。

▲記得台灣運彩的賠率是包含本金的「1」在內，實際獲利都是賠率-1才是對的，不要以為是本金直接乘以賠率再加上本金哦！（圖/Threads）

2026美加墨世界盃賽程已經進入尾聲，只剩下「法國VS英格蘭」季軍賽以及「阿根廷VS西班牙」冠軍賽，不少球迷也會買張運彩增添看球的樂趣，不過《NOWNEWS》特別整理許多人一直都搞不清楚的運彩3大規則，包括運彩只賣正規賽時間、讓分規則以及賠率怎麼看，提醒大家千萬要搞懂規則、理性下注！最重要的規則請牢記，，很多運彩小白都在Threads貼出注單表示「這個怎麼沒中獎？」結果一看，該場比賽踢進延長賽才分出勝負，當然你買任一邊獨贏都是未中獎，要買和局才是有中獎。記住是「任何項目」，所以也包括正確比數（波膽）在內，，「2：3」的彩券是廢紙一張！很多人一直看不懂讓分盤的數字意思，《NOWNEWS》記者直接解析冠軍戰台灣運彩開出的讓分盤，如果你看不懂，請看以下的白話文選擇投注，不要再玩錯了！台灣運彩這次開出的讓分盤是西班牙讓1分的盤，在官網上你會看到「阿根廷1：0」、「和局1：0」以及「西班牙1：0」這三個選項。看完還是不懂的話，如果你看好阿根廷不敗（贏球或平手），就買「阿根廷1：0」；如果你認為西班牙會險勝剛好 1 球，就買「和局1：0」；如果你覺得西班牙會大勝 2 球以上，就買「西班牙1：0」。這也是很多人一直搞不清楚的地方，台灣運彩的賠率是以本金退還制呈現的數字，也就是說假設你現在投注1000元在一個賠率「1.50」的項目，那麼台灣運彩派彩的結果就會是1500元，你只會淨賺500元而不是1500元，有些人看到賠率1.90以上就感到興奮，