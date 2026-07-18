「超瞎…雖然是玩樂性質 但計時在幹嘛」、「後面還直接歸零，也沒還秒數」、「曾頌恩的就有還時間，為什麼國宸沒有」、「是看富邦好欺負嗎？」

我是廣告 請繼續往下閱讀

「雖然是娛樂性質 但真的瞎」、「這樣公平性就要打折扣了」、「往好處想，少浪費體力減少受傷風險」、「這冠軍是有獎金的欸」

中職全壘打大賽預賽今（18）日開打，8名參賽者之一的富邦悍將重砲范國宸，預賽4轟坐收無緣晉級決賽，但賽後有球迷發現，范國宸50秒喊出暫停後，當隊友與范國宸2名小孩走上場遞水、聊天時，秒數卻突然減少至34秒、等於直接少打16秒，引發球迷氣憤，直喊不公平，范國宸作為第7位登場球員，前半段只打出一支全壘打，他在50秒喊出暫停稍作休息，不僅張育成、張奕等人上場，幫餵球的富邦主帥後藤光尊遞水、按摩，范國宸兒子、女兒也遞上運動飲料，還送上甜蜜親吻。暫停結束後，螢幕改顯示34秒，范國宸也把握最後機會打出3轟，最終4轟結算，差一轟有機會晉級決賽。賽後有球迷就發現，范國宸實際上是在50秒喊出暫停，但休息完卻卻只剩下34秒開始打，等於直接少打16秒。全壘打大賽最終由壓軸登場的曾頌恩12轟第一晉級，另外中信兄弟王政順、宋晟睿也都打出6轟，最後是台鋼雄鷹小將宋柏翰5轟，4人將於明日會師決賽舞台。范國宸疑似因現場計時失誤、少打16秒影片在網路上曝光，引發球迷關注，雖說是娛樂性質的全壘打大賽，但仍有不公平的狀況發生，