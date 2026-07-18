30歲「樂天應猿團」推進隊長籃籃（籃靖玟）日前忙完出道10周年見面暨慶生會，以及安排好的工作後，近日赴日本度假充電，今（18）日罕見在IG分享一系列長髮飄逸、穿挖洞上衣的照片，由於外貌和尺度較以往不同，吸引超過3萬人按讚、瀏覽，粉絲驚問：「妳是誰？」
籃籃長髮飄逸、露美胸 粉絲：認不出來是誰
曝光的相片，籃籃一頭柔順及腰長髮隨海風飄逸，穿一件胸前開菱形大洞的繞頸小可愛，C罩杯豐胸、狹長事業線呼之欲出，加上明顯的馬甲線條和小蠻腰，畫面相當性感，籃籃寫下：「到處混の長髮網美照...無時無刻都在吃頭髮啊啊啊！期間限定長髮準備掰！」
貼文發布才2小時，讚數已經突破3萬，粉絲驚呼連連，「短髮看習慣了，還在想這個是誰」、「說我啥時追蹤這個妹仔，超正的啦」、「妳是誰？」、「變了個人」、「怎麼可以一下可愛一下漂亮」、「好辣！30歲長大了」、「改變風格，差點沒認出來...」
籃籃放掉一節目工作還是滿 見面會告白粉絲
月初，籃籃宣布請辭主持6年的節目《綜藝新時代》，目前手上握有《綜藝大集合》與《天才衝衝衝》的主持棒，加上球團工作及代言等活動，行程依然排滿滿，日前在見面會上，她感動地跟粉絲表示：「在前陣子比較低潮的時候，自己比較容易影響，這是公眾人物需要跨過去的坎；可是，再怎麼難過，回到球場看到支持我的你們，好像重新充滿了力量，有你們才可以繼續走下去，謝謝你們。」
籃籃IG
我是廣告 請繼續往下閱讀
曝光的相片，籃籃一頭柔順及腰長髮隨海風飄逸，穿一件胸前開菱形大洞的繞頸小可愛，C罩杯豐胸、狹長事業線呼之欲出，加上明顯的馬甲線條和小蠻腰，畫面相當性感，籃籃寫下：「到處混の長髮網美照...無時無刻都在吃頭髮啊啊啊！期間限定長髮準備掰！」
貼文發布才2小時，讚數已經突破3萬，粉絲驚呼連連，「短髮看習慣了，還在想這個是誰」、「說我啥時追蹤這個妹仔，超正的啦」、「妳是誰？」、「變了個人」、「怎麼可以一下可愛一下漂亮」、「好辣！30歲長大了」、「改變風格，差點沒認出來...」
月初，籃籃宣布請辭主持6年的節目《綜藝新時代》，目前手上握有《綜藝大集合》與《天才衝衝衝》的主持棒，加上球團工作及代言等活動，行程依然排滿滿，日前在見面會上，她感動地跟粉絲表示：「在前陣子比較低潮的時候，自己比較容易影響，這是公眾人物需要跨過去的坎；可是，再怎麼難過，回到球場看到支持我的你們，好像重新充滿了力量，有你們才可以繼續走下去，謝謝你們。」
籃籃IG