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大暑節氣「6大禁忌」注意！少吃冰、吹冷氣

▲大暑期間少吃辛辣油膩及冰冷食物，冷氣也別開太低，以免因溫差過大影響健康。（圖／記者張嘉哲攝）

大暑開運祕招一次看！吃根莖類、大薯有好兆頭

▲若想替自己添好運，可多吃地瓜等根莖類食物，甚至象徵性的「大薯」也被視為具有開運寓意。（示意圖／翻攝自 Pixabay ）

大暑4生肖越熱越旺！事業、偏財、升遷都吸來了

第4名：生肖狗

第3名：生肖雞

▲屬雞在大暑節氣偏財運提升，投資理財較易獲利，但仍須避免貪心。（圖／Gemini製圖、記者賴禹妡製）

第2名：生肖蛇

第1名：生肖兔

7月23日將迎來24節氣中的「大暑」，今年交節時間為7月23日凌晨3時12分，命理師清水孟國際塔羅小孟老師表示，今年大暑罕見形成「寅午戌三合火局」，不僅象徵陽氣最旺、天氣最炎熱，也代表火氣偏盛，生活起居更要格外留意。他提醒民眾大暑節氣6大禁忌及大暑開運妙招，還點名生肖兔、蛇、雞、狗在這段期間運勢最旺，有望迎來事業與財運雙雙提升。小孟老師表示，大暑是一年之中氣溫最高、陽氣最盛的節氣，今年又因形成「寅午戌三合火局」，更應留意身體與情緒狀況，以下6項事項最好避免：除了注意禁忌，小孟老師也分享簡單的大暑開運法。他建議可多食用根莖類食物，其中以地瓜最具代表性，因「蕃薯」與「大暑」諧音相近，可挑選大顆地瓜食用，象徵迎接「大暑」好運。而速食店販售的大薯條同樣因名稱與「大暑」同音，適量享用也具有象徵性的開運寓意，希望藉由吉祥諧音為自己招來好運。屬狗的人在大暑期間企圖心更加旺盛，勇於挑戰目標，也願意積極展現實力，與主管、客戶的溝通協調能力明顯提升，有望讓工作推進順利，辛勤付出也有機會獲得獎金或肯定。屬雞者在大暑期間思路清晰，也容易獲得他人協助。若過去曾面臨財務壓力，可能迎來貴人支援；外出發展者也有機會獲得家人資助，生活條件逐漸改善。投資方面，只要保持理性、不過度貪心，在他人提醒下有望避開風險，增加獲利機會。屬蛇的人除了合作運看俏，也可能透過伴侶或合作夥伴獲得財務上的幫助，不論是提供資源、建議或投資機會，都有助於提升收入與財運，合作關係將成為重要助力。屬兔的人是此次運勢最佳的生肖。求職者有望順利找到理想工作，在職者則容易受到主管賞識，迎來升遷或加薪機會。若在外地工作或發展，專業能力、口才與表現更容易被看見，事業發展可望更上一層樓。