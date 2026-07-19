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2026年世界盃季軍戰今（19）日登場，法國雖然上半場一度被英格蘭攻進4球陷入絕境，但隊長姆巴佩（Kylian Mbappé）下半場挺身而出，接連攻進個人本屆第9、第10球，還送出1次助攻，帶領法國吹起反攻號角。姆巴佩靠著下半場梅開二度，超越阿根廷球王梅西（Lionel Messi），獨居本屆世界盃射手榜第一，還超越梅西保持的世界盃生涯21球紀錄，以22球獨居世界盃進球王。法國上半場遭英格蘭猛烈攻勢壓制，以0：4落後進入中場休息。轉播畫面也捕捉到姆巴佩走回球員通道時，主動與英格蘭中場賴斯（Declan Rice）交換球衣，還與英格蘭主帥圖赫爾（Thomas Tuchel）短暫寒暄、有說有笑。下半場時，姆巴佩的隊長袖標換了顏色，法國還真的改運、吹響反攻號角。比賽第48分鐘，奧利塞（Michael Olise）送出精準直塞，姆巴佩高速插上後冷靜推射破門，替法國追回第1分，也將自己本屆世界盃累積進球提升至9球，正式超越暫居8球的梅西，躍居射手榜第一。這顆進球讓姆巴佩世界盃生涯累積21球，追平梅西共同保持的歷史最多進球紀錄，兩人並列世界盃史上第一。排名其後依序為德國傳奇克洛澤（Miroslav Klose）的16球、羅納度（Ronaldo）的15球，以及蓋德穆勒（Gerd Müller）與英格蘭隊長哈利凱恩（Harry Kane）的14球。法國並未就此放棄，第53分鐘姆巴佩在快速反擊中送出助攻，巴爾科拉（Bradley Barcola）把握機會破門，將比分追近至2：4；姆巴佩在補水休息時間前再次接獲奧利塞的助攻，本場比賽直接梅開二度，讓姆巴佩世界盃生涯進球數來到22球，瞬間超越梅西獨居歷史射手王。根據世界盃金靴獎規則，若球員進球數相同，將依序比較助攻數及平均進球時間。目前姆巴佩以10球獨居榜首，不過梅西仍將在世界盃決賽迎戰西班牙，仍有機會追平甚至超越姆巴佩，金靴獎歸屬仍需等到冠軍戰結束後才能正式揭曉。值得一提的是，姆巴佩若最終成功奪下本屆金靴，將成為世界盃史上首位完成連續兩屆金靴獎的球員，再度為自己的傳奇生涯寫下全新紀錄。