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中職明星賽首戰開打，六局上，原本取得2：0領先的明星隊，派出傳奇球星官大元登板，結果慘遭狙擊一口氣失掉5分，轉播畫面期間不斷帶到明星賽8連敗的中外野手郭天信，一開始他因守備瑕疵苦笑、到後來搖頭困惑，無法置信自己的「明星賽負運」為何還沒終止。中職明星隊第2局先靠郭天信敲出安打先馳得點，第五局陳傑憲再敲安送回陳鏞基，取得2：0領先。第六局上，明星隊啟動傳奇球星卡，由中信兄弟傳奇牛棚投手官大元登板，先解決首名打者、同樣是傳奇卡的黃忠義，接著遭到張泰山敲出安打，開啟後續單局被打出5安打、1失誤慘丟5分，直接遭到逆轉。眼看對手TEAM TAIWAN不斷敲出安打，轉播畫面也刻意帶到明星賽8連敗的味全龍球星郭天信，他過去8年參加明星賽，不論參加哪一隊最終都輸球，他本屆再度喊出希望能止敗。結果眼看不僅自己打的分數花光，還一口氣落後3分，郭天信從一開始的苦笑、到後面搖頭露出困惑表情，無法置信這場可能又要遭到逆轉，吞下9連敗。第7局中職明星隊再度派出傳奇球星，是統一獅主帥林岳平，結果他單局被打出3安打、最終用20球沒解決任何打者就退場。目前中職明星隊2：7落後給TEAM TAIWAN。