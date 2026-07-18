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AI投資泡沫化隱憂

標普全球（S&P Global）上週正式調降甲骨文（Oracle）的信用評等，由BBB調降至BBB-，距離「垃圾級」僅剩一步之遙。華爾街分析師對此發出警告，認為這恐是市場「煤礦坑裡的金絲雀」，暗示由AI狂熱催生的美股牛市，或正處於轉入熊市的早期階段。根據《Business Insider》報導，標普此次將甲骨文的信用評等從「BBB」下調至「BBB-」，主要理由是該公司在AI基礎設施上的龐大資本支出，以及對OpenAI的高曝險，恐將削弱其履行債務義務的能力。儘管這項降評消息在股票市場並未引發太大波瀾，但研究機構Sevens Report Research的分析師里奇（Tyler Richey）直言，股票投資人必須抱持警惕，「甲骨文很可能成為第一個倒下的超大規模雲端服務供應商，這越來越有可能證明，股票市場正步入長期、週期性熊市的早期階段」。事實上，甲骨文的股價自2025年9月以來已重挫達61％。里奇指出，在2025年甲骨文股價暴漲之際，其信用違約交換（CDS）價差並未相應收窄。換言之，當股價飆升時，市場對該公司債務違約的避險成本卻沒有充分下降。這意味著股票投資人當時忽視了債券投資人早已察覺的潛在風險。里奇強調，目前這種「股債背離」的危險訊號，已經從單一公司擴散至整個美股市場，主要體現在高收益債價差未創低以及垃圾債殖利率與股價同步飆升。里奇警告，上述情況在一個可持續的牛市中極其罕見，「垃圾債殖利率趨勢向上，而股市卻逼近歷史高點，這是一個相當令人不安的組合」。報告分析，整個債券市場的殖利率全面走高，主因是投資人對當前的AI熱潮產生戒心。如果科技巨頭們持續的資本支出泡沫開始放緩，或者這些超大規模雲端服務供應對AI基礎設施的鉅額投資無法如期變現，企業的違約風險將會全面激增。這正是甲骨文當前遭遇的困境，投資人已經對其天文數字般的AI支出投下反對票，而標普只是跟進證實了這項隱憂。