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▲高雄市政府勞工局舉辦薪動高雄職得幸福大型徵才活動，勞工局長江健興到場為求職民眾加油打氣。(圖／高雄市政府勞工局提供)

▲高雄市政府勞工局舉辦薪動高雄職得幸福大型徵才活動。(圖／高雄市政府勞工局提供)

高雄市政府勞工局於今(18)日，在中山大學附屬國光高中體育館，舉辦薪動高雄職得幸福大型徵才活動，邀集科技、製造與服務等產業共48家廠商，其中不乏最夯的科技廠商與各產業指標企業，共提供逾千個就業機會，由於可以直接與廠商面試，吸引許多民眾到場求職，勞工局長江健興率服務團隊為現場求才廠商及求職民眾加油打氣，經統計現場遞履歷面試者總計達656人次，初步媒合率為58.3%。高雄市政府勞工局薪動高雄職得幸福大型徵才活動，是由勞工局局長江健興主持，勞工局訓練就業中心主任宋世宏、副主任羅永新等人與會，並為現場求才廠商及求職民眾加油打氣。高雄市政府勞工局局長江健興表示，高雄市政府勞工局為對接高雄產業轉型與科技業發展所帶動的求才熱潮，此次徵才活動，除包括台積電、光寶科技、穎崴科技、華邦電子、臻鼎科技、國巨、鴻海精密、楠梓電子、興勤電子等科技廠商外，還有麥當勞、築間餐飲、王品餐飲、可寧衛公司、台灣維達衛生用品公司等48家產業指標與企業，提供各類工程師、儲備幹部、服務員、技術員等多樣的工作機會，部分職缺更祭出優渥的薪資待遇及福利，爭搶優秀人才。江健興說，高雄市勞工局也為讓更多的勞動力，可以投入就業市場，並在現場設置就業諮詢專區，由專人提供各項政府就業獎勵補助措施與訓練資源的說明，希望透過此次就業媒合活動，期協助企業找到所需的人才，同時幫助民眾成功就業。高雄市政府勞工局薪動高雄職得幸福大型徵才活動，於中午結束，經統計此次徵才活動，現場遞履歷面試者總計達656人次，初步媒合率為58.3%。