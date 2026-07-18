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▲李多慧蹲下時相當豪邁地張開雙腿，撕開即時品外包裝，準備幫客人微波加熱。（圖／翻攝自李多慧IG@82dahyeda）

▲李多慧化身全家便利商店店員，擦玻璃時模樣相當專注。（圖／翻攝自李多慧IG@82dahyeda）

26歲韓籍啦啦隊女神「小龍女」李多慧來台3年多，平時喜愛分享工作和生活點滴，近日她的經紀人上傳多則李多慧綁著雙馬尾，在全家便利商店打工的動態，其中一段影片，女神準備幫客人微波熱食，蹲下撕開包裝時雙腿大開，讓粉絲笑翻問：「為什麼腳要張那麼開啦！」曝光的影片，李多慧穿著全家便利商店的制服，幫客人結完帳之後，拿著即時品準備微波加熱，只見她突然蹲下撕開外包裝，雙腿相當豪邁地張開，拿抹布擦玻璃時也是兩腿大開。許多粉絲看到這一幕紛紛表示：「怎麼會有M字腿」、「等一下！多慧蹲下為什麼腳要張那麼開啦」、「跳舞習慣」、「腿長的困擾」、「道地台灣人」、「欸，誰這樣蹲啊」、「筋軟Q啊」、「這樣你就知道她有多慧蹲ㄌ」、「該死的肌肉記憶」、「厲害！直下不傷腰！」意外引發熱議。李多慧經營YouTube頻道超過3年，至今累積超過100萬的訂閱人數，過去她上傳多支一日打工體驗的企劃影片，例如去手搖飲料店當店員，片中穿上圍裙、親手調配飲品，展現可愛又忙到厭世的有趣反應，還曾經化身連鎖品牌鐵板燒的店員，穿上店內圍裙親自為客人點餐與下廚，甚至逗趣地戴上刺青袖套，笑稱鐵板燒要「包手師傅」做的才道地。