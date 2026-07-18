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「畫面怎麼是白的」、「給我趕快結婚」、「這一對真的好可愛」

▲馬傑森上場代打，全場鼓譟與女友林襄的互動。（圖／記者朱永強攝 ,2026.07.18）

▲林襄在場邊頭戴白紗，向男友馬傑森喊話。（圖／記者朱永強攝 ,2026.07.18）

中華職棒明星賽八局上迎來高潮，樂天桃猿人氣球星馬傑森代打登場，場邊麥克風交到女友林襄手上，竟有其他女孩套上象徵新娘的白紗，林襄面對滿場４萬球迷，毫不避諱地告白馬傑森，「『你願意』在今天這個場合打出全壘打嗎？」引發全場球迷歡呼，馬傑森有愛的加持，從富邦悍將強投張奕手中敲出中外野安打。TEAM TAIWAN代表隊帶著7：2領先進入八局上，首名打者傳奇球星林威助出局後，一出局輪到馬傑森代打登場，場邊立刻引發鼓譟，接著女友林襄頭戴白紗登場，拿起麥克風向場上的男友加油，還語帶暗示地開玩笑說道，「『你願意』在今天這個場合打出全壘打嗎？」，應援時又帶領球迷高喊「我愛95」，幫男友加油。馬傑森在林襄愛的加持下，最終纏鬥到滿球數還打出安打，現場DJ也相當配合，播放經典結婚神曲〈今天你要嫁給我〉，讓全場球迷都被閃瞎，事實上，兩人的互動從前一晚明星賽晚宴就成為焦點。林襄、馬傑森受邀上台，後者就當眾把林襄公主抱，第一次拍完後，林襄還笑喊要拍左臉，要求再抱一次。隨後在中職會長蔡其昌起鬨下，馬傑森二度公主抱，兩人還上演摸頭、磨鼻子等親密互動。今天賽前，馬傑森被問到晚宴上的曖昧互動時，笑說當時是被全場起鬨，「就全場一直在喊，沒辦法。」至於這次明星賽為何選擇與林襄同背號的「95」，他則解釋只是因為原本想選的94號已經被挑走，「所以想說就+1嘛！」