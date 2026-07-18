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美國與伊朗衝突持續升溫，美軍連7晚空襲伊朗，上月雙方簽署的停火諒解備忘錄（MOU）早已形同虛設。伊朗副外交部長加里巴巴迪（Kazem Gharibabadi）今（18）日正式表態，稱由於美國違約在先，伊朗已經暫停履行諒解備忘錄中的承諾，將專注於「保衛國家」。綜合外媒報導，加里巴巴迪表示，由於美國持續發動攻擊，「違反了其在諒解備忘錄框架內的所有承諾」，因此，伊朗也已暫停履行諒解備忘錄中的承諾，改為專注於「保衛國家」。美國總統川普之前早已宣稱美伊諒解備忘錄已經結束，而伊朗雖多次批評美國違反諒解備忘錄，但這還是首次伊朗官方表態諒解備忘錄已經失效，不會再執行其內的任何條款。這無疑是標誌當地局勢又一次的升級。伊朗之前控訴美國襲擊境內的海水淡化廠以及橋樑等民間設施，並打擊科威特的海水淡化廠作為報復。之前就有專家警告，電廠、海水淡化廠等基礎設備被雙方當作攻擊目標，顯示美伊距離全面重啟戰爭已經不遠。多哈「阿拉伯視角研究所」（Arab Perspectives Institute）創辦人扎阿爾基納尼（Zeidon Alkinani）表示，這場戰爭的走向「非常令人擔憂」，正在演變成一場範圍更廣泛的衝突。阿爾基納尼指出，儘管區域各方中間人付出了外交斡旋努力，但是國際機構與國際法卻依然集體缺席，使得局勢逐漸失控。