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▲ 今年活動也獲得立法委員賴瑞隆、邱議瑩、市議員張博洋、湯詠瑜及觀光公協會、地方里長到場共襄盛舉。（圖／高市府觀光局提供）

▲ 大胃王「Angela佐藤」及「Iku老師」，在觀光局長高閔琳陪同下走訪市集攤位，品嘗極具地方農產特色與創意巧思的冰品。（圖／高市府觀光局提供）

高雄年度夏日冰品盛事「2026大港閱冰」今（18）日下午於哈瑪星「新濱．駅前」廣場熱鬧登場！高雄市長陳其邁與立法委員賴瑞隆，攜手日本知名大胃王「Angela佐藤」及「旅台日籍YouTuber Iku老師」共同揭開序幕。陳其邁除邀請民眾來到大港閱冰，唯一任務就是「放開肚皮、大口吃冰！」吃完冰後再搭乘渡輪前往旗津吹海風，安排一趟最消暑的港都小旅行。開幕儀式以大寮紅豆、甲仙芋頭、杉林玫瑰、六龜金煌芒果、旗山香蕉、燕巢芭樂、大樹鳳梨、橋頭火龍果等八大高雄特色農產，搭配岡山蜂蜜打造「特製高雄大碗公冰」，展現港都夏日風味，也宣告為期兩天的冰品盛典正式開跑。今年集結近50家來自高雄及台中、屏東、連江縣等地的人氣冰品與排隊美食品牌，邀請民眾一起大口吃冰、暢遊哈瑪星，感受高雄最沁涼的夏日魅力。陳其邁表示，「全台只有高雄一年四季都可以豪邁大口吃冰！」高雄擁有陽光、港灣及豐富美食文化，「大港閱冰」正是展現城市活力與觀光魅力的重要活動。近年高雄城市轉型有成，隨著輕軌成圓、亞洲新灣區發展及港灣景觀持續優化，逐漸成為兼具生活品質與觀光吸引力的城市。觀光局長高閔琳表示，今年再度選擇哈瑪星舉辦「大港閱冰」，正是因為哈瑪星自日治時期便因港口運輸與漁業發展帶動製冰產業興盛，是高雄冰品文化的重要發源地。透過在百年歷史街區舉辦冰品盛會，不僅向哈瑪星製冰文化致敬，也讓歷史場域與創意冰品激盪出新的觀光魅力。高閔琳也強調、觀光局持續結合地方特色食材、特色店家及文化資源，打造兼具「高雄感性」與城市特色的觀光體驗，吸引旅客走進鼓山商圈、探索港灣風情，帶動地方觀光與消費效益。Angela佐藤及Iku老師在高閔琳陪同下走訪市集攤位，品嚐杉林「杉恆壹樹杉林製研所」有機玫瑰霜淇淋、「台青蕉香蕉創意工坊」巧克蕉雪花冰及「黑室冰品」寶藏嫩仙草冰等特色冰Angela佐藤大讚，高雄冰品不僅美味，更充分展現地方農產特色與創意巧思，令人留下深刻印象。觀光局補充，今年活動結合演唱會經濟及數位互動體驗，適逢韓國人氣天團EXO於高雄開唱，樂迷憑演唱會票根即可至服務台兌換限量50元「禮冰券」，並可搭配商圈夜市優惠券使用，吸引歌迷順遊哈瑪星及旗津。現場同步推出「高雄數位市民」人氣冰品票選、「高雄GO！」APP數位闖關送好禮等互動活動，增加民眾參與樂趣。