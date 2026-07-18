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台股17日上演「黑色星期五」，加權指數終場暴跌2953.71點，創下史上最大單日跌點紀錄，收在42671.27點，不僅跌破43000點整數關卡，也一舉失守季線支撐。市場恐慌情緒急速升溫，不少投資人停損出場，就連長期採定期定額策略的投資人，也開始思考是否該暫停扣款、等待市場止穩。對此，財經粉專「股海老牛」認為，在市場大跌時，維持定期定額、不輕易停扣，反而是長期投資勝率較高的做法。股海老牛以「台股急殺還能定期定額嗎？」為題發文指出，只要投入的是長期向上的優質標的，且資金在10年內沒有使用需求，即使市場劇烈震盪，也應持續執行定期定額策略。他表示，許多人誤以為定期定額的目的是買在最低點，但真正的核心價值，在於沒有人能精準預測市場高低點。透過固定時間、固定金額投入，可以在股價高時買得較少、股價低時買得較多，以紀律取代情緒，而非每天猜測市場漲跌。對於不少投資人打算等市場回檔更多再進場，股海老牛直言，真正困難的並非等待，而是克服人性。股海老牛指出，市場下跌5%時，多數人覺得還會再跌；跌10%開始擔心；跌20%時又被恐慌消息影響，不敢進場布局，等到行情突然反轉時，往往只能眼睜睜看著市場快速上漲，自己卻仍留在場外。不過，股海老牛也提醒，定期定額並非毫無條件地持續扣款，投資前仍應檢視自身財務狀況。首先是資金使用週期。如果未來3至5年內有購屋、子女教育或其他大額支出規劃，應適度降低股票配置、保留足夠現金，以免需要用錢時被迫賣股。其次是手上若有年終獎金、分紅等大筆資金，可以依自身風險承受度選擇一次投入，或採分批布局方式，提高資金運用彈性。最後，股海老牛強調，投資不是比誰膽子最大，而是比誰能長期執行正確的方法。他認為，與其不斷等待所謂的最佳買點，不如建立適合自己的投資紀律，因為「別讓等待最佳買點，變成你永遠沒有開始的理由」。