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台股17日迎來「黑色星期五」，加權指數單日重挫2953點，盤中接連跌破4萬5000點、4萬4000點及4萬3000點三道整數關卡，終場收在42671.27點，創下史上最大單日跌點紀錄，市場恐慌情緒急遽升溫。不過，財經專家阮慕驊對後市並不悲觀，不僅透露自己已拿出8位數資金進場布局台股，買進多檔個股與ETF，更直言，「下周再跌，我還會再買。」阮慕驊17日在節目《財經一路發》與資深證券分析師杜金龍談論近期盤勢時透露，自己近期已投入8位數資金買進台股個股及ETF，並笑說：「不要再說我賣股票喔！」他表示，面對市場急跌，自己反而選擇分批加碼，17日當天就投入不少資金，其中也包括護國神山台積電。阮慕驊隨後也在臉書分享對台股的看法。他表示，台股每年都會出現不同程度的波段修正，因此他整理1991年至2026年（排除1990年）的歷史資料，發現加權指數年度最大回撤（Maximum Drawdown，MDD）中位數約為20%，統計期間最深跌幅則發生在2008年金融海嘯，當年最大回撤達56%。他也指出，歷史數據顯示，指數從波段低點重新站回前高，中位數約需102個交易日，代表市場修正雖然劇烈，但並非沒有恢復機會。若把觀察區間縮短至2020年以後，阮慕驊指出，台股歷次波段最大回撤約30%，中位數約16%；而本波截至目前回撤約11%，已接近近年平均修正幅度。因此，他認為，即使下周台股再下跌約5%，也「沒什麼轉入空頭市場的危機」，現階段仍屬於正常修正範圍。阮慕驊透露，自己已連續三個交易日進場回補持股，不過目前股票部位僅占總資產約四成，仍保留六成現金。他強調，之所以一直提醒投資人維持適度流動性，就是希望在市場修正時仍有資金可以分批布局，而非在高檔時就將資金全數投入。他認為，適時實現帳上獲利、保留現金，才能在震盪行情中掌握更好的進場時機。