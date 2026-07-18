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打造政壇「第二大腦」：24小時傾聽民意與申辦服務

甚至可代表本人談判、簽署文件

馬來西亞首相安華（Anwar Ibrahim）於今（18）日晚間在社群媒體上宣布，正式推出其個人的官方AI數位替身「PMX.AI」。這位無論外貌、聲音都與安華本人如出一轍的AI首相，將進駐通訊軟體WhatsApp，直接與大馬民眾互動。安華形容，這項大膽的嘗試是「國家通訊的演進」。根據新加坡《亞洲電視台》報導，安華在宣傳影片中，展現了極具科技感與娛樂性的形象。他的AI替身化身為多種角色，一會兒是翺翔外太空的太空人，一會兒又變成手持類似美國隊長盾牌、從飛機跳下的超級英雄，甚至還出現年輕版的安華像蜘蛛人一樣在屋頂間跳躍。影片隨後展示了數位化身的日常與奇幻場景，在首相辦公室翻閱書籍，隨後畫面一轉，年輕版的安華在圖書館中彷彿施展魔法般召喚書籍。影片甚至大玩漫威電影《復仇者聯盟》的梗，畫面出現多個安華化身排成一列，並配上經典台詞「集合！」（Assemble）。安華的AI替身接著又用了電影《媽的多重宇宙》中的台詞，說到「如果我所有的這一面，都能同時存在呢？」稱自己是首相的「數位延伸」，「隨時準備好傾聽、協助並為人民服務」。安華最後在貼文中附上了WhatsApp的連結，邀請國民開啟這場意義深遠的公共對話。這款命名為「PMX.AI」的數位替身（源自安華作為大馬第10任首相的稱號「PMX」），是由馬來西亞企業Zetrix AI所開發。Zetrix AI集團董事總經理黃天順表示，「PMX.AI」不僅能被動回答問題，更能自主或半自主地執行特定任務。該系統使用安華本人的著作、演講以及大馬政府的政策紀錄進行深度訓練。黃天順指出，這種「數位孿生」（Digital Twin）技術能突破空間限制，朝野政黨的政治人物未來都能透過這項技術，同時與無數選民建立連結，直接獲取最真實的基層民意反饋。此外，該AI替身未來還能化身為便民窗口，協助民眾登記政府的求職或培訓計畫，甚至執行更換駕照等行政服務。事實上，安華並非全球首位引入AI的政治人物。不過，馬來西亞這次顯然走得更遠。黃天順透露，「PMX.AI」在用戶設定的權限範圍內，甚至具備「代表本人進行談判、簽署及驗證文件」的能力。為了防止大眾對自主AI失控的疑慮，開發團隊強調，該系統背後有「個人知識模型」（PKM）與區塊鏈技術作為雙重保障。PKM扮演了事實查核與驗證的角色，能大幅降低AI產生「幻覺」的機率。同時，每一項操作都會被記錄在不可竄改的區塊鏈中，並在法律上獲得認可。在隱私安全方面，黃天順強調，使用者的個人數據將被嚴格加密，任何第三方均無法存取，確保數位替身在安全無虞的環境下，成為真正了解用戶意圖的「第二大腦」。