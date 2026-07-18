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世界盃季軍戰登場！英法拚銅牌掀熱議 球迷點出最大看點：金靴獎比冠軍還刺激

▲法國隊19日對陣英格蘭的銅牌決賽，除法國頭號球星姆巴佩（Kylian Mbappé）則將持續領銜鋒線，許多主力最後一場都不在先發名單之中。（圖／翻攝自Equipe de France X）

英格蘭總教練坦言「沒人想踢季軍戰」！法國仍有2大看點

▲英格蘭總教練圖赫爾（Thomas Tuchel）坦言，無論英格蘭還是法國球員，都沒有人真正想踢世界盃季軍戰。（圖／路透／達志影像）

▲姆巴佩目前以8球與梅西並列第一，但因助攻數落後暫居第二，季軍戰成為他超越梅西的重要機會，也讓球迷直呼這場比賽根本是金靴爭奪戰。（圖／Equipe de France X）

2026年FIFA世界盃進入最後高潮，在西班牙與阿根廷爭奪冠軍前，法國與英格蘭將於台灣時間7月19日凌晨5時，在美國邁阿密硬石體育場進行季軍戰（銅牌戰）。雖然不少人認為季軍賽缺乏吸引力，甚至質疑沒有舉辦必要，但球迷普遍認為，世界盃季軍戰向來不乏精彩內容，不僅攸關世界盃銅牌、獎金差距，更可能左右金靴獎得主，依舊具備高度話題性。此外，本場也是法國主帥德尚執教國家隊的最後一戰，全隊盼以世界盃銅牌為這位功勳教頭送別，讓原本被視為雞肋的季軍戰增添更多看點。一名網友在Threads發文表示，看到不少人認為英格蘭與法國乾脆「互轟不用防守」，甚至覺得季軍戰沒有踢的必要，但他認為歷屆世界盃季軍戰往往比決賽更精彩，「贏了好歹還能拿牌，心情上會比亞軍輕鬆很多，以往沒有球隊會隨便踢。」不少球迷也認同這項看法，紛紛留言表示，「剛倒在四強心情一定不好，但調整一下心情還是能踢的，至少拿季軍那個會笑得比亞軍燦爛」、「沒有人想連敗2場，所以都踢的很拼耶」、「季軍戰只是踢得比較開放，沒在亂踢的」、「季軍戰雖然說是雞肋，但我不覺得英法兩國會想輸給對手」、「季軍賽通常沒什麼壓力，所以反而都踢得很精彩」。也有球迷認為，真正值得關注的是金靴獎競爭，「這不是季軍戰，是Mbappe、Kane、Bellingham 三人的金靴爭奪戰」、「姆皇應該會想刷一個金靴」、「至少三個人在同場爭金靴，傻了才覺得這場沒必要」、「季軍賽是最容易影響金靴的一場賽事，有沒有想過兩隊踢大分，不讓梅西拿金靴的機率有多高？」不過，根據法國媒體《隊報》報導，法國遭西班牙淘汰後，全隊士氣明顯受到打擊，不少球員原本只想盡快結束世界盃，甚至已有部分人規劃賽後直接展開假期，不會先返回法國。面對低迷氛圍，教練團積極鼓舞球員，希望重新將目標放在爭取世界盃季軍。總教練德尚也預計大幅輪換先發陣容，以嶄新組合迎戰英格蘭。英格蘭總教練圖赫爾則坦言，無論法國或英格蘭，所有球員真正期待的都是世界盃決賽，「雙方都不想踢季軍戰，但既然比賽存在，我們仍會以職業態度全力以赴。」雖然英格蘭目前仍受到傷兵問題、心理創傷、情感疲勞等因素影響，但對於法國隊來說，這場比賽還是有兩大看點。首先是金靴獎之爭。法國王牌姆巴佩目前以8顆進球與梅西並列榜首，但因助攻數較少暫居第二，因此季軍戰成為他超越梅西、獨居射手榜首位的重要機會，也讓外界預期他將全力搶攻。此外，這場比賽也是57歲法國主帥德尚執教國家隊的最後一役，全隊希望以一面世界盃銅牌替這位功勳教頭畫下完美句點。法國陣中包括馬庫斯．圖拉姆、拉揚．切爾基等替補戰力深厚，加上本屆賽事空中對抗成功率高達61.4%，防守能力同樣備受看好。除了榮譽之外，季軍戰同樣攸關實質利益。2026年世界盃冠軍可獲5000萬美元獎金，亞軍3300萬美元，季軍2900萬美元，第四名則為2700萬美元，勝出一方可比殿軍多拿200萬美元，也是具備現實面的差異。