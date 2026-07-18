「投一天休364天」、「餅總還能打」、「要不要當一下統一的終結者」、「叫你總a上來投」

我是廣告 請繼續往下閱讀

中職明星賽今年引進特殊的「傳奇球星卡」制度，七局上明星隊派出統一獅總教練林岳平登板，繼上屆明星賽後再度重返中職投手丘，雖然一上場就被敲2安、1保送，但一顆讓中信兄弟強打張士綸大揮空吞K的外角球，尾勁被球迷大讚太銷魂，明星賽首戰一共動用8張「傳奇球星卡」，其中一位登板的就是代表明星隊的統一獅總教練林岳平，他在2017年正式引退，後續從二軍投手教練起步，2020年正式接任統一獅總教練至今，生涯累積129次救援成功，是中職史上代表性的終結者之一。本場比賽，林岳平登板投球，最快球速仍有137公里水準，面對劉俊緯被敲安、張仁瑋保送、何品室融再敲安，面臨失分危機情況下，林岳平面對中信兄弟強打張士綸一路纏鬥到滿球數，最終用一顆外角球讓張士綸揮空吞K。這顆球的尾勁賽後也在社群發酵，球迷狂讚這球的尾勁相當驚人，一路從好球帶竄到外角低，讓張士綸即便伸長球棒、頭盔都飛掉也揮不到，最終吞K收場。林岳平最終留下對決4名打者、解決1位、被敲2安、1保送與1次三振成績退場，用球數20球，後續接手的陳冠宇也被敲1安，林岳平帳面上失掉2分。