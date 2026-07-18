農業部林保署研判堰塞湖水位到達壩頂預估時間，將會隨降雨影響入流量而變動。台鐵方面，明（19）日12時前列車行駛「全線正常」。

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台鐵指出，因應堰塞湖變化，將依據中央災害應變中心裁示隨時採取應變措施，明日12時前列車行駛概況包括西部幹線、東部幹線、南迴線的對號列車及非對號列車「皆正常行駛」。

萬里溪堰塞湖隨降雨變化　台鐵：出門前須確認列車運行

另外支線、觀光列車也正常行駛。台鐵說明，因萬里溪堰塞湖水位隨降雨變化影響顯著，乘客出門前請再確認列車運行狀況。

因萬里溪堰塞湖蓄水量已達溢流警戒水位，台鐵表示，為保障旅客權益，凡於115年7月16日（含）後申請退票，且乘車日期為7月16日至18日，車票起訖站位於花蓮至台東沿線各站區間者，可於一年內辦理全額退票免收手續費。

透過網路或APP退票旅客，退票手續費將由台鐵統一辦理退還原刷卡帳戶。另因此次事件影響行程，與花東區間車票相關聯之車票申請一併退票者，亦可辦理全額退費。
 

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張乃文編輯記者

📍醫藥線記者
📍世新大學新聞學系畢業
📍長期關注公共衛生、醫療政策、疾病防治等
目前跑醫藥線新聞。工作上經常接觸到醫療政策、公共衛生、疾病防治以及臨床新知等，學到許多課本上沒有的知識與故事...