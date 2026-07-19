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▲輕軌已不再只是觀光遊憩交通工具，而是深入市民通勤、通學、就醫及轉乘等日常生活。（圖／高市府捷運局提供）

▲『每天搭輕軌過生活』，高雄輕軌已完成城市公共運輸角色的轉型。（圖／高市府捷運局提供）

▲高雄輕軌已逐步建立穩定的固定客源。其中學生通學旅次達147萬人次。（圖／高市府捷運局提供）

高雄輕軌營運再創佳績！115年上半年總運量突破721萬人次，平均每天近4萬人次搭乘、每月超過120萬人次，成長8.14%，創下歷年同期新高，從『搭輕軌去觀光』，到『每天搭輕軌過生活』，高雄輕軌已完成城市公共運輸角色的轉型。捷運局長吳嘉昌表示，高雄輕軌全線成圓後，路網效益持續發酵，大數據顯示，高雄輕軌已成功由早期以觀光為主的運輸型態，蛻變為兼具通勤、通學、就醫、轉乘及觀光等多元功能的城市公共運輸主幹，更是推動低碳運輸與淨零城市的重要基礎建設。捷運局指出，透過票證大數據分析，今年上半年高雄輕軌在觀光遊憩、學生通學、醫療就醫、捷運轉乘及臺鐵轉乘等五大生活旅次合計突破630萬人次，占整體運量近九成，顯示輕軌已不再只是觀光遊憩交通工具，而是深入市民通勤、通學、就醫及轉乘等日常生活，正式邁向以民生需求為核心的城市軌道運輸。捷運局表示，從旅次分析可以發現，高雄輕軌已逐步建立穩定的固定客源。其中學生通學旅次達147萬人次，較去年同期成長11.09%；服務聯合醫院、聖功醫院及衛生局等醫療據點的就醫旅次達42萬人次，成長14.39%，為五大指標中成長幅度最高，顯示輕軌平穩舒適、低地板及無障礙設計，已成為學生、長者及就醫民眾信賴的重要交通工具。此外，假日觀光遊憩型車站，包括夢時代、駁二藝術特區、旅運中心及亞洲新灣區等景點，上半年累計旅次達231萬人次，假日運量達5.1萬人次，成長12.85%，今年2月更因冬日遊樂園等大型活動帶動，單月假日運量突破5.3萬人次，再次展現大型活動與公共運輸相互帶動的正向循環。隨著高雄軌道路網逐步完善，輕軌與捷運、臺鐵的轉乘效益持續提升。其中C3前鎮之星站、C14哈瑪星站及C24愛河之心站三大捷運轉乘站，上半年旅次達166萬人次，愛河之心站更蟬聯全線運量第一。另外，C18鼓山站、C20臺鐵美術館站及C30科工館站三處臺鐵轉乘站，上半年旅次達44.3萬人次，6重要轉乘車站總運量達211萬人次，較114年同期增加8.6萬，顯示輕軌成圓後已有效串聯捷運與臺鐵，形成互補互聯的軌道路網，不僅提升轉乘便利性，也有效擴大公共運輸服務範圍，逐步形成市民生活圈的重要交通骨架。捷運局表示，近年亞洲新灣區持續發展、大型活動接連舉辦、新商場及公共建設陸續投入營運，加上輕軌成圓後串聯醫療、教育、文化及商業節點，不僅帶動旅運需求，也讓更多市民願意將輕軌作為日常交通工具，逐步形成「城市發展帶動運量、公共運輸促進城市發展」的良性循環。從成長幅度分析，今年上半年五大生活旅次以就醫旅次成長14.39%居冠，依序假日觀光旅次成長12.85%、學生通學成長11.09%，充分展現高雄輕軌「平日服務民生、假日帶動觀光」的雙重功能。