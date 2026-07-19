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台灣超難搶泡麵復活了！突然上架全聯：老饕感動一次掃4碗

近到全聯採購時，意外發現曾在7-11上架爆紅的「味味麵青蔥自由肉燥湯麵」泡麵，甚至推出優惠只要37元，讓他感動直呼「很久之前吃過一次就再也買不到了，那個時候超難搶耶！」

▲「味味麵青蔥自由肉燥湯麵」驚喜上架全聯，讓老饕一次狂買4碗回家享用。（圖／我愛全聯-好物老實説）

席捲全台瘋搶卻消失！「青蔥自由肉燥湯麵」味丹宣布回歸

味丹在本月驚喜宣布，表示去年一上市就讓大家敲碗回購的「味味麵青蔥自由肉燥湯麵」回歸，並強調通路也跟著擴大，目前在全聯、大全聯等實體通路都能買到

▲味味麵「青蔥自由肉燥湯麵」結合肉燥香與爆量青蔥，在去年推出後一炮而紅，引發全台瘋搶而缺貨消失。（圖／泡麵公社 泡麵俱樂部）

青蔥泡麵真實評價曝光！蔥量太有誠意：遭指2缺點

最大亮點在於以味味麵最經典的肉燥滷汁為基底，並可自由依照個人口味豪邁加入青蔥，其提供的青蔥份量相當驚人，幾乎能鋪滿整個碗，特別受到蔥控喜愛，且湯喝起濃香順口、麵體軟Q又不爛

雖然青蔥份量多，但湯頭卻比預期地清淡，甚至比不上傳統的經典肉燥口味，缺乏濃郁的蔥香味，反而抱怨乾燥蔥多到黏牙，加上小小一碗就要39元，直指CP值不算高。

台灣泡麵競爭激烈，各家廠商不斷推出話題新品，盼以創新口味吸引消費者，而，也讓這款超難搶泡麵再度成為話題王。近日有網友在臉書社團「我愛全聯-好物老實説」驚喜發文，表示最並強調該款不只蔥量爆滿，一打開就能聞到濃濃的蔥香與肉燥香，「吃起來又不會單調覺得膩，給它ㄅ級分」。貼文曝光後，瞬間引來眾多老饕激動留言，「我記得之前真的超難買」、「這個蔥量真的沒在手軟的欸！光想就覺得好香」、「蔥香+肉燥再加一顆蛋真的搭到不行，差點又要泡第二碗了」、「昨天也在全聯買了四碗」。味味麵「青蔥自由肉燥湯麵」在2025年10月推出時曾創話題，其是由味丹旗下泡麵品牌味味麵所推出限定新品，對此，廠商也聽到大家心聲，，民眾又能再度品嘗到這款滿滿青蔥結合的爆紅泡麵。味味麵「青蔥自由肉燥湯麵」綜合評價極高，，打造視覺與味覺的雙重享受，就連台灣名廚詹姆士都稱讚「真的好吃！」不過亦有人點出不同看法，部分愛吃蔥的消費者認為，但每個人口感見仁見智，是否值得回購，仍取決於個人對蔥香風味與價格的接受程度。