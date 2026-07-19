台灣泡麵競爭激烈，各家廠商不斷推出話題新品，盼以創新口味吸引消費者，而在去年爆紅的「味味麵青蔥自由肉燥湯麵」就是最佳例子，其憑藉滿滿蔥量與肉燥香氣引發全台瘋搶，但爆紅後一度缺貨消失。如今有民眾發現又上架全聯、大全聯等通路，感動表示「很久之前吃過一次就再也買不到了」，甚至一次狂掃4碗回家，也讓這款超難搶泡麵再度成為話題王。
台灣超難搶泡麵復活了！突然上架全聯：老饕感動一次掃4碗
近日有網友在臉書社團「我愛全聯-好物老實説」驚喜發文，表示最近到全聯採購時，意外發現曾在7-11上架爆紅的「味味麵青蔥自由肉燥湯麵」泡麵，甚至推出優惠只要37元，讓他感動直呼「很久之前吃過一次就再也買不到了，那個時候超難搶耶！」並強調該款不只蔥量爆滿，一打開就能聞到濃濃的蔥香與肉燥香，「吃起來又不會單調覺得膩，給它ㄅ級分」。
貼文曝光後，瞬間引來眾多老饕激動留言，「我記得之前真的超難買」、「這個蔥量真的沒在手軟的欸！光想就覺得好香」、「蔥香+肉燥再加一顆蛋真的搭到不行，差點又要泡第二碗了」、「昨天也在全聯買了四碗」。
席捲全台瘋搶卻消失！「青蔥自由肉燥湯麵」味丹宣布回歸
味味麵「青蔥自由肉燥湯麵」在2025年10月推出時曾創話題，其是由味丹旗下泡麵品牌味味麵所推出限定新品，過去本來只在7-11限定開賣，而該款上架後立即爆紅，甚至引發全台民眾搶購，還有人愛到狂買5碗回家，不過大受歡迎後卻突然缺貨消失，讓許多老饕敲碗可以重新開賣。
對此，廠商也聽到大家心聲，味丹在本月驚喜宣布，表示去年一上市就讓大家敲碗回購的「味味麵青蔥自由肉燥湯麵」回歸，並強調通路也跟著擴大，目前在全聯、大全聯等實體通路都能買到，民眾又能再度品嘗到這款滿滿青蔥結合的爆紅泡麵。
青蔥泡麵真實評價曝光！蔥量太有誠意：遭指2缺點
味味麵「青蔥自由肉燥湯麵」綜合評價極高，最大亮點在於以味味麵最經典的肉燥滷汁為基底，並可自由依照個人口味豪邁加入青蔥，其提供的青蔥份量相當驚人，幾乎能鋪滿整個碗，特別受到蔥控喜愛，且湯喝起濃香順口、麵體軟Q又不爛，打造視覺與味覺的雙重享受，就連台灣名廚詹姆士都稱讚「真的好吃！」
不過亦有人點出不同看法，部分愛吃蔥的消費者認為，雖然青蔥份量多，但湯頭卻比預期地清淡，甚至比不上傳統的經典肉燥口味，缺乏濃郁的蔥香味，反而抱怨乾燥蔥多到黏牙，加上小小一碗就要39元，直指CP值不算高。但每個人口感見仁見智，是否值得回購，仍取決於個人對蔥香風味與價格的接受程度。
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近日有網友在臉書社團「我愛全聯-好物老實説」驚喜發文，表示最近到全聯採購時，意外發現曾在7-11上架爆紅的「味味麵青蔥自由肉燥湯麵」泡麵，甚至推出優惠只要37元，讓他感動直呼「很久之前吃過一次就再也買不到了，那個時候超難搶耶！」並強調該款不只蔥量爆滿，一打開就能聞到濃濃的蔥香與肉燥香，「吃起來又不會單調覺得膩，給它ㄅ級分」。
席捲全台瘋搶卻消失！「青蔥自由肉燥湯麵」味丹宣布回歸
味味麵「青蔥自由肉燥湯麵」在2025年10月推出時曾創話題，其是由味丹旗下泡麵品牌味味麵所推出限定新品，過去本來只在7-11限定開賣，而該款上架後立即爆紅，甚至引發全台民眾搶購，還有人愛到狂買5碗回家，不過大受歡迎後卻突然缺貨消失，讓許多老饕敲碗可以重新開賣。
對此，廠商也聽到大家心聲，味丹在本月驚喜宣布，表示去年一上市就讓大家敲碗回購的「味味麵青蔥自由肉燥湯麵」回歸，並強調通路也跟著擴大，目前在全聯、大全聯等實體通路都能買到，民眾又能再度品嘗到這款滿滿青蔥結合的爆紅泡麵。
味味麵「青蔥自由肉燥湯麵」綜合評價極高，最大亮點在於以味味麵最經典的肉燥滷汁為基底，並可自由依照個人口味豪邁加入青蔥，其提供的青蔥份量相當驚人，幾乎能鋪滿整個碗，特別受到蔥控喜愛，且湯喝起濃香順口、麵體軟Q又不爛，打造視覺與味覺的雙重享受，就連台灣名廚詹姆士都稱讚「真的好吃！」
不過亦有人點出不同看法，部分愛吃蔥的消費者認為，雖然青蔥份量多，但湯頭卻比預期地清淡，甚至比不上傳統的經典肉燥口味，缺乏濃郁的蔥香味，反而抱怨乾燥蔥多到黏牙，加上小小一碗就要39元，直指CP值不算高。但每個人口感見仁見智，是否值得回購，仍取決於個人對蔥香風味與價格的接受程度。