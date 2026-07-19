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2026世界盃決賽還沒開踢，中場秀先讓全球足球迷熱血沸騰！Coldplay（酷玩樂團）無預警公開世界盃史上首次決賽中場秀前導預告，Justin Bieber（小賈斯汀）、Madonna（瑪丹娜）、Shakira（夏奇拉）、BTS（防彈少年團）、Burna Boy（伯納男孩）、Gustavo Dudamel（古斯塔沃杜達美）與PS22合唱團名字全員入鏡，短短一天狂吸超過3500萬次觀看，宛如世界巡演開場影片的磅礴規格，讓無數足球迷直呼期待。這支前導影片由Coldplay透過官方社群公開，畫面搭配磅礴配樂與球場氛圍，並寫下：「Justin Bieber、Madonna、Shakira、BTS、Burna Boy、Gustavo Dudamel、PS22合唱團攜手Coldplay，由Global Citizen製作的世界盃史上首次決賽中場秀，7月19日（星期日）舉行。」影片曝光後迅速在全球瘋傳，短短一天累積超過3500萬次觀看，不少球迷直呼：「這根本不是足球賽，是世界級演唱會！」2026世界盃決賽將於美國時間7月19日（台灣時間7月20日登場），地點位於美國紐澤西州東盧瑟福的大都會人壽體育場（MetLife Stadium）。台灣時間凌晨1點30分先舉行閉幕典禮，凌晨3點由西班牙、阿根廷爭奪冠軍，中場休息時間正式迎來世界盃史上首次決賽中場秀，演出時間約11分鐘，至於每位藝人的登場順序及演出時間，目前官方仍未公布。這場中場秀橫跨流行、拉丁、非洲音樂、K-POP、交響樂等不同領域，由Coldplay主唱克里斯馬汀親自策劃，並交由Global Citizen製作，集結Madonna、Shakira、Justin Bieber、Burna Boy、BTS、PS22合唱團以及世界知名指揮家Gustavo Dudamel共同演出，被外界形容是「把葛萊美搬進世界盃」。