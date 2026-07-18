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輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳近日造訪日本，除了現身東京秋葉原參加活動，慶祝與電子遊戲大廠SEGA合作30週年，晚間更與日企高層相約神田的「燒豚三吉」居酒屋聚餐。店家把握話題順勢推出與黃仁勳當天相同菜色的套餐，10道料理加上無限暢飲，每人含稅價只要4500日圓（約台幣900元）。綜合日媒報導，黃仁勳15日晚間來到東京神田「燒豚三吉」居酒屋，與日本夥伴公司高層等人進行了約2小時的交流，黃仁勳一到店家就受到熱烈掌聲，整個聚餐活動約在晚間九點多結束。依照往例，黃仁勳到店外送別中途離席的參加者時，還向在現場的媒體分發了紅豆麵包和瓶裝飲料。位於JR神田站附近的「燒豚三吉」居酒屋店，目前在日本最為知名的美食餐飲平台「Tabelog」評價為3.11顆星。為了把握黃仁勳熱度，店家順勢推出「NVIDIA的詹森·黃CEO同樣的套餐」，內容共有十道菜，包括了開胃菜拼盤、馬鈴薯沙拉、炙燒生魚片、日式炸雞和薯條、六種串燒、博多鐵板餃子、和牛豚骨內臟鍋、還有拉麵和甜點等，且附兩小時約50種飲料包括酒類的無限暢飲，每人含稅價只要4500日圓，相當實惠。「燒豚三吉」在Tabelog上主打以燒鳥（烤雞肉串）聞名，距離JR神田站僅有1分鐘的步行路程，交通便利，雖然2024年年底才開始營業，但已累積不少好評與人氣。