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▲林襄（小圖）在明星賽大喊「我愛95馬傑森」，馬傑森隨後擊出一支中間方向的穿越安打，全場歡呼。（圖／翻攝自緯來體育YouTube）

中華職棒明星對抗賽今（18）日在台北大巨蛋登場，比賽進行到8局上時，中華隊換上馬傑森代打，女友「小龍女」林襄戴著新娘頭紗大喊「我愛95馬傑森」，讓一旁的「PS女孩」邊荷律做出起雞皮疙瘩的動作，笑翻一票球迷。穿著背號95號球衣的馬傑森上場時，林襄被隊友披上白色頭紗，她拿著麥克風喊說：「相信大家都期待看到精彩的大場面，我也想勇敢一次！」全場歡聲雷動，林襄接著跟馬傑喊話：「請問你今天願意在這場比賽打一支全壘打給大家看嗎？」這時球迷紛紛發出失望的聲音，林襄笑說：「我知道大家在想什麼，讓大家失望了！還早還早～」林襄接下來帶領球迷高喊應援口號「我愛95馬傑森」，球場還同步播放歌曲〈今天你要嫁給我〉，讓現場氣氛嗨到最高點，有趣的是，有球迷拍到坐在一旁觀賽的邊荷律，忍不住做出全身起雞皮疙瘩和搓手的動作，還作勢摀著耳朵大叫，一副受不了那對情侶檔大肆放閃的行徑，十分有趣。昨晚在明星賽的晚宴上，林襄和馬傑森為了拿到會長蔡其昌發的紅包，就已經當眾大放閃光彈，小倆口不僅上演兩次公主抱、摸頭殺還親暱磨鼻子，讓全場爆出尖叫聲，林襄一度嗨到高喊：「我沒喝醉！」