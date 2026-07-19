《NOWNEWS》整理出本屆明星賽3大討論點，支持者主流觀點認為：「4萬人滿場就是答案」，「等到票房下滑再來說」、「商業考量來說 大眾買單這樣的娛樂打法」

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▲富邦悍將林栚呈穿特殊裝扮投球。（圖／記者朱永強攝 ,2026.07.18）

▲中信兄弟退役強投官大元登板中繼被敲安，有球迷就認為他投太長，有些影響比賽節奏。（圖／記者朱永強攝 ,2026.07.18）

「滿場4萬人跟球迷喜歡綜藝是否劃上等號？」的思考，部分人認為，中職明星賽除了玩梗之外，自2024年後周邊行銷明顯出力更大，加上各隊本土、韓援啦啦隊成員紅遍半片天，以及大巨蛋舒適度等等因素，都是造成票房熱賣關鍵。「過去明星賽票賣不完，跟球場舒不舒服也有很大關係，室外球場夏天實在太熱，現在中職明星賽終於有一個舒適的環境，也是球迷願意買票進場的原因。」

▲林襄在場邊頭戴白紗，向男友馬傑森喊話，在球迷間同樣引起討論。（圖／記者朱永強攝 ,2026.07.18）

「明星球員就是要認真打，這樣才能長長久久，不然明年、後年要玩什麼梗？」，也有不少球迷提出，未來若是梗都用完，票房該怎麼辦的疑慮。

▲樂天桃猿重砲李勛傑含奶嘴上場打擊，還敲出安打上壘。（圖／記者朱永強攝 ,2026.07.18）

2026年中職明星賽TEAM TAIWAN上演逆轉7：4擊敗中職明星隊，比賽過程徹底「綜藝化」，不僅有球員奇裝異服、含奶嘴打擊，還有8位退役傳奇球星上場，儘管娛樂化橋段引發現場爆量歡呼聲，但也有部分聲音指出「有些太鬧」，再度成為明星賽期間的討論焦點。至於真正的受眾、花錢買票的球迷怎麼看？本場最大話題在於，明星隊自第6局拿出第一張傳奇球星卡開始，從官大元、張泰山、林威助、周思齊到「最強銀行員」吳昇峰等8位退役傳奇球星登場，儘管官大元主投1局慘失5分，直接讓比賽遭到逆轉，球迷普遍仍認為：「比賽勝敗不重要。」根據《NOWNEWS》記者現場觀察，每一位傳奇球星登場時，滿場4萬名球迷都發出爆量驚呼聲，對他們而言，看到曾經的傳奇巨星，穿著明星賽球衣重登賽場，心理層面上便已獲得滿足，至於敲出安打的張泰山、周思齊，更像是意外之喜。但也有球迷提出建議，退役球星受到年齡、未接受高強度訓練影響，就實力上與現役球員存在一段差距，上場時間應該點到為止就好，「官大元確實投太長」、「應該一打席就好」、「娛樂化沒有錯，但節奏可以再順一點」歷經2024年最失控（甚至讓賽後數據表無法統計）、卻成為球迷口中「史上最成功」明星賽後，中職明星賽也徹底走向綜藝化，今年不少球員配合穿上特殊裝扮打擊與投球，傳奇球星同場競逐、甚至待退的中職會長蔡其昌，還解鎖「一局三壘審」體驗。明星賽徹底走向綜藝化，到底是好是壞？這個討論可以從很多面向切入，主流觀點提出的強勢論點就是票房。歷經去年8萬人滿場，今年明星賽首場再度4萬人滿場、19日次戰也僅剩幾百張票，對許多球迷而言，明星賽就是一場超大型現場實境秀，「票房就是答案」、「要看認真的去例行賽看就好」、「以前很認真打、洲際都坐不滿」但也有球迷Threads上提出：2024年是中職明星賽第一次辦在大巨蛋，2天比賽吸引62,354人進場，並創下極好口碑，去年則是2日都滿場、總計8萬人，今年則同樣接近一票難求的熱賣，綜藝化是好是壞？就票房上確實一定程度給出答案。但不僅是過去台鋼雄鷹總教練洪一中曾提出，回歸到職業運動賽事的本質，中職終究是一場商業活動，台灣棒球自2024年世界12強奪冠後，掀起前所未有的熱潮，中職努力延續「長尾效應」至今，就最顯著的票房上，確實交出一份漂亮成績單。除了「玩梗」之外，是否持續提升觀賽環境、現役球星關注度、甚至長遠來看，讓台灣人培養出「看棒球就是下班、周末家庭聚會」的文化，仍得仰賴政府、品牌以及棒球從業人員未來的持續灌注，「玩梗」確實是明星賽其中1個亮點，但從來不會是決定票房成敗的唯一指標。