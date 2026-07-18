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戰敗橫屍荒野 兩百年後因「骨骼外露」重見天日

牙齒採樣失敗 靠耳後致命「顳骨」提取三種DNA

13歲從軍的孤兒 追隨華盛頓征戰千哩

一名在美國獨立戰爭中戰死、被埋葬在無名塚長達246年的馬里蘭州年輕士兵，透過最新DNA鑑識技術與歷史學家的抽絲剝繭，終於找回了自己的名字：約翰·潘弗里（John Pumphrey）。這也是美國歷史上已知透過基因溯源識別出「最古老的無名氏」之案例。根據《美聯社》報導，潘弗里於1780年8月16日在南卡羅來納州的「卡姆登戰役」中陣亡。這場戰役是大陸軍（美軍前身）最慘烈的敗仗之一，英軍擊潰了大陸軍，高達900名戰死沙場的士兵被遺棄在荒野中。直到2020年，考古學家在該戰場遺址進行勘測時，意外發現有遺骨從土壤中刺出。隨後，現場共挖掘出14具遺骸，其中12具證實為大陸軍士兵。由於當時潘弗里與四名戰友僅被草草掩埋在極薄的土層下，考古學家將其編號為「卡姆登9B」，並以「無名氏」之名移靈至軍人公墓重葬。為了找出這具「無名氏」是誰，法醫鑑識法醫專家皮考克（Allison Peacock）展開了調查，但要從240多年的遺骸中提取出可用於調查的基因檔案，難度猶如大海撈針。因為骨骼長期暴露在土壤與地下水中，人類DNA極易被微生物環境侵蝕。團隊起初嘗試從最穩固的牙齒根部提取DNA，卻一無所獲。最後，加州合作實驗室「Astrea Forensics」另闢蹊徑，成功從死者頭顱底部耳後的顳骨中，奇蹟般地分離出三種關鍵DNA。當數據上傳至基因尋親資料庫後，竟然跳出了高達2萬個符合選項。透過龐大的基因網絡溯源與家族檔案調查，潘弗里的身世輪廓漸漸清晰起來。他是一名來自馬里蘭州安妮阿倫德郡（Anne Arundel County）的孤兒，年僅13歲便在巴爾的摩加入民兵。由於不識字，他在服役的志願書上僅能以畫「X」代替簽名。法醫檢視其膝蓋骨骼發現，他犧牲時的生長板尚未完全閉合，證實年紀極輕。歷史紀錄顯示，這名少年曾追隨美國開國總統華盛頓（George Washington），在賓州福谷的嚴寒冰雪中並肩作戰，生前至少隨軍長途跋涉了1000英哩，最終在南卡羅來納州的松樹林中迎來生命終點。上個月，在確認所有研究無誤後，團隊正式對外宣布「卡姆登9B」即為約翰·潘弗里，並在安妮阿倫德郡舉行了遲到兩個半世紀的家族追思會，親屬在現場流下激動的淚水。與潘弗里相隔10代的遠房親戚伯曼（Becky Berman）表示，「想想這整件事，一些考古學家只是偶然發現了從土裡露出的骨頭，接著非常困難但最終成功地透過DNA檢測來識別出他的身份，這讓我感到非常欣慰」。