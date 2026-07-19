我是廣告 請繼續往下閱讀

賴斯的進球時間定格在開賽僅僅134秒，這不僅是英格蘭自1982年以來世界盃的最快進球，更一舉刷新了法國隊近44年來在世界盃賽場上的最快丟球紀錄

這是法國隊史成軍以來，首度在世界盃賽場上開場20分鐘內就被對手攻破球門兩次。上一次高盧雄雞在開賽20分鐘內落後2球，還要追溯到2008年的世預賽。

隨著上半場被灌進4球，法國隊也創下自2010年世界盃以來，首次連續兩場世界盃比賽（前一場0：2不敵西班牙）丟掉至少2球的窘境。

2026年世界盃季軍戰今（19）日登場，由法國對決英格蘭，原本被視為勢均力敵的對決，卻在上半場就呈現一面倒的局面。法國開賽不到20分鐘連丟2球，半場結束更以0：4大幅落後，接連刷新隊史多項世界盃不名譽紀錄。身為隊長的姆巴佩（Kylian Mbappé）在球隊崩盤時露出笑容，也成為轉播鏡頭捕捉到的爭議畫面，引發熱議。此役是法國功勳教頭德尚（Didier Deschamps）執教14年的告別一戰，他一口氣在先發陣容大輪換7人，派出拉克魯瓦、埃梅里和謝爾基等小將，但求逐金靴與助攻王榮譽的兩大超級巨星姆巴佩與奧利塞依舊掛帥上陣。然而，剛開賽3分鐘英格蘭中場核心賴斯（Declan Rice）在前場敏銳搶斷法國小將杜埃的傳球後，如入無人之境一路長驅直入，在大禁區外毫不留情轟出一記無解的「世界波」。31歲的法國當家門將邁尼昂（Mike Maignan）竟然毫無反應、目送球入網，讓英格蘭寫下1：0的夢幻開局。據統計，，諷刺的是，1982年首開紀錄快速擊潰法國的對手，同樣是英格蘭。開局就被破門並沒有打醒魂不守舍的法國隊，反而全體求勝欲望跌落谷底。比賽第18分鐘，賴斯開出角球，英格蘭後衛孔薩（Ezri Konsa）在禁區中路高高躍起，幫助英格蘭將比分迅速擴大成2：0。當轉播鏡頭將特寫給到法國隊長姆巴佩時，面對這記恥辱紀錄，他露出笑容，看不出是苦笑還是輕鬆的笑容。更崩潰的還在後面。法國防線隨後徹底繳械，第37分鐘，拉什福德送出助攻，薩卡（Bukayo Saka）在禁區左側冷靜掃射破門；傷停補時第46分鐘，薩卡展現絕對核心身手，在禁區內用身體死死靠住特奧後再進一球。半場戰罷，法國竟以0：4落後。而當比分來到4球慘案時，鏡頭再度捕捉到姆巴佩露出第二次笑容。2010年南非世界盃，法國隊正是因為內部大內鬨、球員集體罷練擺爛，才落得連續輸給墨西哥與南非、小組墊底出局的下場。如今高盧雄雞在季軍戰再度集體神遊。正如先前法媒《隊報》爆料，球員們的心思早已飛向世界盃後的佛州豪華遊艇與夜店派對，徹底砸了德尚執教14年的告別秀。