市場對AI股是否估值過高的憂慮加劇，晶片股持續承壓，加上中東局勢不明朗，油價波動向上，使得美股週五（18日）全面下挫。在此之際，美股財報季即將進入高峰，Google母公司Alphabet、英特爾（Intel）、特斯拉（Tesla）等重量級企業將於本週陸續公布最新財報，其中市場最關注的焦點，將是科技巨頭是否持續大手筆投資人工智慧（AI）。分析師警告，若Alphabet釋出縮減AI資本支出的訊號，恐對整個AI產業鏈及全球股市帶來連鎖衝擊。
根據路透社報導，美股週五收低，標普500指數周線收黑，主要受到半導體類股大幅回檔拖累。不過，今年以來標普500仍累計上漲約9%，距離6月初創下的歷史高點僅約2%，顯示市場多頭格局尚未遭到根本動搖。
市場普遍認為，企業獲利持續成長，是支撐美股屢創高點的重要因素。根據倫敦證券交易所集團（LSEG）的IBES數據預估，標普500成分股第二季獲利可望年增26%，若符合甚至優於市場預期，將有助於延續投資人對股市的信心。
道富環球投資管理（State Street Investment Management）首席投資策略師阿隆（Michael Arone）表示，近期地緣政治與市場消息不斷引發投資人焦慮，但美股仍能維持高檔，關鍵就在於企業基本面依舊穩健，獲利表現持續優於預期。
Alphabet財報成AI概念股關鍵風向球
華爾街本週最關注的焦點，莫過於Alphabet將於23日公布的第二季財報。身為全球市值約4.2兆美元的科技巨頭，Alphabet不僅是帶動美股近年多頭行情的「科技七雄」（Magnificent Seven）之一，也是全球AI基礎建設投資的主要推手。近年來，公司投入數十億美元擴建資料中心、AI晶片及雲端運算基礎設施，其資本支出更成為推升AI概念股與半導體類股的重要動能。
Hennion & Walsh資產管理公司投資長馬恩（Kevin Mahn）指出，如果Alphabet下修AI投資計畫，或釋出未來支出將放緩的訊號，市場恐重新評估AI產業成長前景，進而對整個AI供應鏈帶來連鎖衝擊。
英特爾、德州儀器財報 牽動晶片股後市
除了Alphabet外，英特爾（Intel）及德州儀器（Texas Instruments）本週也將公布財報，由於半導體族群今年漲勢驚人，其展望格外受到市場關注。
費城半導體指數近期自6月底歷史高點回跌逾20%，正式跌入技術性熊市。不過，若拉長時間觀察，今年以來指數仍累計上漲超過60%，其中英特爾股價更大漲逾160%，德州儀器也上漲約60%。
值得注意的是，三星電子及台積電日前公布優於市場預期的財報，但股價反應相對平淡，反映投資人對半導體產業已抱持極高期待，也意味著後續若企業未能繳出更亮眼的成績單，股價恐面臨更大的修正壓力。
分析師指出，晶片股近來波動劇烈，主要是市場開始質疑AI概念股漲幅是否過快，加上半導體族群在主要股價指數中占比極高，其漲跌往往牽動整體市場走勢；另一方面，與半導體相關的槓桿型ETF及衍生性商品，也放大了市場上漲與下跌的幅度。
財報季升溫 市場仍緊盯Fed與中東局勢
除了科技股之外，特斯拉本週也將公布財報，美國運通（American Express）、菲利普莫里斯（Philip Morris International）、國防承包商RTX等企業也將陸續揭曉業績，預計本週將有超過80家標普500成分股企業發布財報。
美國大型銀行上週率先揭開財報季序幕，在企業併購顧問業務及交易收入成長帶動下，多家銀行獲利優於市場預期，為本季財報季開出好彩頭。
不過，市場除了關注企業獲利外，也持續留意美伊衝突升溫對全球金融市場的影響。分析人士指出，多數投資人仍預期戰事不致長期擴大，但若中東局勢再度惡化，推升油價重返高點，恐重新引發通膨疑慮，進一步影響聯準會（Fed）的貨幣政策。
目前市場預期，Fed將於7月底召開利率決策會議。聯邦基金期貨顯示，投資人仍押注Fed未來數月可能進一步升息，以抑制仍高於2%目標的通膨。
不過，美國日前公布的消費者物價指數（CPI）及生產者物價指數（PPI）增幅低於市場預期，稍微緩解市場對Fed近期立即升息的擔憂。
North Star Investment Management投資長庫比（Eric Kuby）表示，近期總體經濟數據顯示，美國經濟仍維持穩健成長，同時通膨壓力已有改善跡象，這也是目前支撐美股的重要基礎。
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市場普遍認為，企業獲利持續成長，是支撐美股屢創高點的重要因素。根據倫敦證券交易所集團（LSEG）的IBES數據預估，標普500成分股第二季獲利可望年增26%，若符合甚至優於市場預期，將有助於延續投資人對股市的信心。
道富環球投資管理（State Street Investment Management）首席投資策略師阿隆（Michael Arone）表示，近期地緣政治與市場消息不斷引發投資人焦慮，但美股仍能維持高檔，關鍵就在於企業基本面依舊穩健，獲利表現持續優於預期。
Alphabet財報成AI概念股關鍵風向球
華爾街本週最關注的焦點，莫過於Alphabet將於23日公布的第二季財報。身為全球市值約4.2兆美元的科技巨頭，Alphabet不僅是帶動美股近年多頭行情的「科技七雄」（Magnificent Seven）之一，也是全球AI基礎建設投資的主要推手。近年來，公司投入數十億美元擴建資料中心、AI晶片及雲端運算基礎設施，其資本支出更成為推升AI概念股與半導體類股的重要動能。
Hennion & Walsh資產管理公司投資長馬恩（Kevin Mahn）指出，如果Alphabet下修AI投資計畫，或釋出未來支出將放緩的訊號，市場恐重新評估AI產業成長前景，進而對整個AI供應鏈帶來連鎖衝擊。
英特爾、德州儀器財報 牽動晶片股後市
除了Alphabet外，英特爾（Intel）及德州儀器（Texas Instruments）本週也將公布財報，由於半導體族群今年漲勢驚人，其展望格外受到市場關注。
費城半導體指數近期自6月底歷史高點回跌逾20%，正式跌入技術性熊市。不過，若拉長時間觀察，今年以來指數仍累計上漲超過60%，其中英特爾股價更大漲逾160%，德州儀器也上漲約60%。
值得注意的是，三星電子及台積電日前公布優於市場預期的財報，但股價反應相對平淡，反映投資人對半導體產業已抱持極高期待，也意味著後續若企業未能繳出更亮眼的成績單，股價恐面臨更大的修正壓力。
分析師指出，晶片股近來波動劇烈，主要是市場開始質疑AI概念股漲幅是否過快，加上半導體族群在主要股價指數中占比極高，其漲跌往往牽動整體市場走勢；另一方面，與半導體相關的槓桿型ETF及衍生性商品，也放大了市場上漲與下跌的幅度。
財報季升溫 市場仍緊盯Fed與中東局勢
除了科技股之外，特斯拉本週也將公布財報，美國運通（American Express）、菲利普莫里斯（Philip Morris International）、國防承包商RTX等企業也將陸續揭曉業績，預計本週將有超過80家標普500成分股企業發布財報。
美國大型銀行上週率先揭開財報季序幕，在企業併購顧問業務及交易收入成長帶動下，多家銀行獲利優於市場預期，為本季財報季開出好彩頭。
不過，市場除了關注企業獲利外，也持續留意美伊衝突升溫對全球金融市場的影響。分析人士指出，多數投資人仍預期戰事不致長期擴大，但若中東局勢再度惡化，推升油價重返高點，恐重新引發通膨疑慮，進一步影響聯準會（Fed）的貨幣政策。
目前市場預期，Fed將於7月底召開利率決策會議。聯邦基金期貨顯示，投資人仍押注Fed未來數月可能進一步升息，以抑制仍高於2%目標的通膨。
不過，美國日前公布的消費者物價指數（CPI）及生產者物價指數（PPI）增幅低於市場預期，稍微緩解市場對Fed近期立即升息的擔憂。
North Star Investment Management投資長庫比（Eric Kuby）表示，近期總體經濟數據顯示，美國經濟仍維持穩健成長，同時通膨壓力已有改善跡象，這也是目前支撐美股的重要基礎。