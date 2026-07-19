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加拿大饒舌歌手Drake（Aubrey Drake Graham）又在世界盃決賽前出手了！他豪砸150萬美元（約新台幣4861萬元）押阿根廷擊敗西班牙奪冠，若阿根廷在正規或延長賽勝出，Drake可贏得超過（約新台幣1.65億元）。問題是，Drake過往運動賭盤勝率僅36.8%，「Drake魔咒」惡名昭彰，被他押注的隊伍或選手幾乎必輸，阿根廷球迷現在挫咧等。2026世界盃決賽將於台灣時間7月20日凌晨在紐澤西大都會人壽體育場開踢，由阿根廷與西班牙爭冠。Drake在社群媒體Instagram貼出投注截圖，押阿根廷在正規或延長賽勝出。他寫道：「那句話怎麼說來著？下次運氣會更好…」阿根廷在4強戰以2比1擊敗英格蘭晉級，但比賽中VAR爭議不斷，裁判判決遭質疑有偏袒之嫌。FIFA裁判委員會主席科利納（Pierluigi Collina）出面駁斥：「沒有人可以質疑世界盃裁判的公正性。」西班牙則在另一場4強戰以2比0擊敗法國，隊史第2度闖進決賽。阿根廷曾3度奪冠，西班牙則在2010年拿下唯一一座金盃。Drake近年因運動賭盤屢屢失手，被球迷戲稱「反指標之王」。有網站統計他公開的87筆運動賭注，僅贏32次、輸55次，勝率36.8%，平均每注金額約44.5萬美元（約新台幣1,440萬元）。最大虧損是2022年UFC 281押阿迪薩亞（Israel Adesanya）擊敗佩雷拉（Alex Pereira），慘賠160萬美元（約新台幣5,180萬元）。目前網站追蹤Drake的運動賭盤累計虧損約156萬美元（約新台幣5,050萬元）。這次他押阿根廷150萬美元，若翻盤將再添一筆虧損，若贏球則進帳510萬美元，成為他生涯最大斬獲。阿根廷頭號球星梅西（Lionel Messi）賽前霸氣回應爭議：「我們再度闖進決賽，這4年我們是世界最佳，不管別人喜不喜歡。」梅西（Messi）的發言能否破除「Drake魔咒」，全球球迷屏息以待。