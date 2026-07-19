近期因太平洋高壓偏弱，大氣不穩定，經常造成午後大雷雨發生，根據氣象專家吳德榮表示，今（19）日各地依舊高溫，南部白天達到37度，至下周二（21日）連續3天午後常有強對流在山區發展，並擴展至部分平地，需慎防瞬間強降雨、雷擊發生。此外，根據各國模式模擬顯示，未來一周西北太平洋，又有熱帶擾動醞釀中，需持續觀察動態。
今白天高溫飆37度！午後大雷雨「連轟3天」
氣象專家吳德榮在「氣象應用推廣基金會．洩天機教室」中表示，今日至周二（19至21日）低層大氣西南風及南方水氣影響，南部偶有局部短暫降雨；今日各地氣溫如下：北部24至37度、中部23至36度、南部24至36度、東部23至37度。
吳德榮進一步強調，今起至周二，由於太平洋高壓偏弱，大氣不穩定，午後常有強對流在山區發展，並擴展至部分平地，應注意雷擊、強風、瞬間強降雨的發生。未降雨前、天氣偏熱，也要注意防晒、防中暑。
又有熱帶擾動發展中！下周三起天氣轉穩定
吳德榮強調，下週二（21日）前在南海有熱帶雲簇消長，發展條件不佳；不過，其扮演提供台灣附近的西南風及水氣的角色，致使大氣不穩定度提高，帶來連日午後的大雷雨。此外，各國模式模擬顯示，未來一週西北太平洋，有熱帶擾動醞釀、發展，但每個模式都不一樣，需持續觀察。
針對下周天氣，吳德榮分析，下週三至週六（22至25日）低層西南風減弱及南方水氣減少，太平洋高壓稍增強，天氣漸趨穩定，各地晴朗、白天炎熱，要注意防晒、防中暑；午後仍有局部短暫降雨的機率，主要在山區。下週日至下下週二（26至28日）的天氣，視熱帶擾動的發展與動向而定，不確定性大，需再觀察。
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氣象專家吳德榮在「氣象應用推廣基金會．洩天機教室」中表示，今日至周二（19至21日）低層大氣西南風及南方水氣影響，南部偶有局部短暫降雨；今日各地氣溫如下：北部24至37度、中部23至36度、南部24至36度、東部23至37度。
又有熱帶擾動發展中！下周三起天氣轉穩定
吳德榮強調，下週二（21日）前在南海有熱帶雲簇消長，發展條件不佳；不過，其扮演提供台灣附近的西南風及水氣的角色，致使大氣不穩定度提高，帶來連日午後的大雷雨。此外，各國模式模擬顯示，未來一週西北太平洋，有熱帶擾動醞釀、發展，但每個模式都不一樣，需持續觀察。
針對下周天氣，吳德榮分析，下週三至週六（22至25日）低層西南風減弱及南方水氣減少，太平洋高壓稍增強，天氣漸趨穩定，各地晴朗、白天炎熱，要注意防晒、防中暑；午後仍有局部短暫降雨的機率，主要在山區。下週日至下下週二（26至28日）的天氣，視熱帶擾動的發展與動向而定，不確定性大，需再觀察。