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2026世界盃決賽將在台灣時間7月20日凌晨開踢，門票價格瘋狂飆漲，FIFA官方轉售平台竟出現230萬美元（約新台幣7,400萬元）的天價門票，而最便宜進場價也要約1萬美元（約新台幣32萬元），平均票價更高達1.88萬美元（約新台幣61萬元），刷新北美職業運動賽事史上最貴票價紀錄。此外，FIFA轉售平台還向買賣雙方各抽15%佣金，賺得盆滿缽滿。阿根廷與西班牙的決賽組合確定後，門票價格在轉售市場瘋狂震盪。根據票務追蹤網站TicketData數據，進場價（get-in price）約1萬美元（約新台幣32萬元），但過去一年來多次暴起暴落，去年10月一度衝破1.3萬美元，6月下旬世界盃開打後更飆到1.2萬美元高點，本週初曾回落至6,500美元，直到阿根廷、西班牙接連晉級後才又暴漲。FIFA官方轉售平台在美東時間週日下午5時仍有票可賣，最便宜的是「無障礙票」8,050美元（約新台幣26萬元），一般門票最低9,775美元（約新台幣31.7萬元）。平台上也有標價約230萬美元（約新台幣7,400萬元）的「天價票」，無論是一般席或無障礙席都有這種離譜價格。票務專家指出，現在市場已經流動性不足，少量交易就能劇烈影響進場價。TicketData創辦人帕傑羅（Keith Pagello）說：「到了這個階段，不需要太多筆交易就能讓決賽票價大幅波動。」FIFA主席英凡提諾（Gianni Infantino）曾承諾打造「最包容世足」，但多國球迷因簽證問題無法入境。歐洲足球支持者聯盟執行長埃萬（Ronan Evain）直言：「這是有錢人的世足，歐洲、挪威、蘇格蘭球迷才有錢飛去美國，買得起離譜票價。」哥倫比亞大學教授埃爾馬赫陶布（Adam Elmachtoub）則說：「大家能接受機票、衣服的動態定價，但這種高關注度賽事，透明化會讓球迷好過一點。」儘管票價離譜，FIFA數據顯示小組賽99.7%座位售出，決賽場地紐澤西大都會人壽體育場（MetLife Stadium）可容納8萬663人，是美國所有世足球場中容量最大的，比達拉斯球場多了1萬個座位，這意味FIFA光靠門票收入就能多賺好幾百萬美元。